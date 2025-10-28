Тези пилешки дробчета в заквасена сметана се топят в устата

Ако приготвите любимите си пилешки дробчета в заквасената сметана, ястието ще бъде 10 пъти по-вкусно. То е идеална опция за питателна вечеря, в случай че не разполагате с абсолютно никакво време да приготвите месо и гарнитура към него. Пилешки дробчета със заквасена сметана - тази вкусна вечеря е готова само за 15 минути! Ето какви съставки са ви необходими и как да я приготвите.

Рецепта за вкусни пилешки дробчета в заквасена сметана, които се топят в устата

За да приготвите тези вкусни пилешки дробчета, ще са ви необходими следните съставки:

пилешки дробчета - 500 грама;

лук - 1 брой;

заквасена сметана - 200 грама

брашно - 1 супена лъжица;

растително масло - 2 супени лъжици;

сол, черен пипер - на вкус;

чесън - 2 скилидки (чесънът се добавя по желание, ако не го обичате, можете да го пропуснете);

копър или магданоз - 1 малка връзка от избраната подправка;

Как да приготвите тези вкусни пилешки дробчета? Първо, изплакнете дробчетата, подсушете ги с кухненска хартия и отстранете всички вени по тях. Това ще направи ястието по-крехко. Нарежете лука на полукръгчета и ситно нарежете чесъна (ако сте решили да използвате чесън).

Загрейте растително масло в тиган и запържете лука до златисто кафяво в загрятото олио. След това добавете черния дроб и го запържете от всички страни, докато леко покафенее. Важно е да не го препържите, в противен случай ще стане сух - 5-7 минути са достатъчни за достатъчни за пърженето на дробчетата, за да се запази тяхност крехкост и сочност.

След това добавете брашното в тигана и разбъркайте бързо, за да избегнете образуването на бучки. След това добавете заквасената сметана, солта, черния пипер и чесъна (ако използвате). Намалете котлона на слаб огън, покрийте и оставете да къкри около 10-15 минути, докато черният дроб омекне. Накрая добавете нарязаните свежи подправки.

Сервирайте дробчетата със задушени зеленчуци или варен ориз - изберете предпочитаната от вас гарнитура и го сервирайте с нея. Добър апетит!

Някои домакини накисват предварително дробчетата в прясно мляко за премахване на горчивината и придаване на сочност на ястието, но в случая с тази рецепта това не е необходимо. Заквасената сметана ще придаде на дробчетата желаната текстура - ястието ще е сочно и вкусно, без неприятния леко горчи послевкус, типичен за дробчетата.

