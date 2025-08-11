Знаете ли как се приготвя пица на барбекю?

Когато говорим за барбекю, първото, което изниква в съзнанието ни, са сочни пържоли, кебапчета или ароматни зеленчуци. Но знаете ли, че барбекюто не е само за месо? Всъщност, една от най-приятните изненади, които можете да поднесете на гостите си през лятото, е пицата на барбекю.

Да, точно така — домашна пица, приготвена не във фурна, а върху скарата. Хрупкаво тесто, топяща се моцарела, опушен аромат и карамелизирани краища... Става бързо, лесно и носи италианския дух в двора ви.

Защо пица на барбекю?

Много хора се изненадват, че това изобщо е възможно. Но барбекюто, особено с капак, наподобява пещта и може да създаде тези високи температури, които са необходими за перфектната пица — около 250–300°C. Това води до хрупкаво дъно и равномерно разтопен кашкавал за отрицателно време.

Освен това, опушеният вкус придава нов, уникален характер на класическата рецепта. А и самият процес е забавен — можете да го направите пред приятели, с чаша вино или студена бира в ръка.

Какво ви е нужно?

1. Тестото

Можете да използвате готово тесто от магазина, но ако искате истинско удоволствие — пригответе го сами. За класическо тесто за пица са ви нужни:

• 500 г брашно тип 00 или универсално;

• 7 г суха мая;

• 1 ч.л. захар;

• 1 ч.л. сол;

• 2 с.л. зехтин;

• 300 мл топла вода.

Замесвате гладко тесто, оставяте го да втаса 1 час и го разделяте на 2-3 топки.

2. Барбекю с капак

Газово или с дървени въглища — и двете стават. Ключово е да може да задържа висока температура с равномерно разпределение. Ако имате плоча за пица, тя е отличен избор, но и без нея се получава чудесно.

3. Тавичка или решетка с тефлоново покритие

Можете да печете директно върху скарата, но много хора предпочитат перфорирани тавички за пица, които позволяват на дъното да се изпече добре, без риск от залепване.

4. Плънка по избор

Класическата „Маргарита“ изисква доматен сос, моцарела и босилек. Но нищо не ви спира да бъдете креативни: прошуто, гъби, каперси, синьо сирене, пикантен салам, рукола... Важното е продуктите да са предварително приготвени, ако изискват топлинна обработка, защото пицата се пече бързо.

Как се приготвя стъпка по стъпка?

• Загрейте барбекюто.

Оставете го поне 15 минути, за да достигне висока температура. Ако ползвате плоча за пица, сложете я още със запалването, за да се нагрее постепенно.

• Разточете тестото.

Направете тънка кора с диаметър около 25 см. Препоръчва се да я разточите върху хартия за печене или обилно набрашнена повърхност, за да не залепне.

• Запечете леко кората (по избор).

Това е тънкост за още по-хрупкаво дъно. Сложете само тестото за 1-2 минути върху решетката, след което го обърнете. Тогава добавете плънката върху вече леко изпечената страна.

• Добавете плънката.

Бързо наредете доматен сос, сирене и останалите съставки, за да не губите топлина. Колкото по-тънък е слоят, толкова по-добре ще се изпече всичко равномерно.

• Затворете капака.

Оставете пицата да се пече между 5 и 10 минути. Наблюдавайте я — когато краищата станат златисти, а сиренето се разтопи, вече е готова.

• Извадете и оставете за 2 минути.

Така коричката се стяга, а плънката не се разтича. Може да добавите свеж босилек, рукола или струйка зехтин за финал.

Малки трикове за голям вкус

• Използвайте царевично брашно или грис върху повърхността, където ще разточите тестото. Така няма да залепва и придава хрупкавост.

• Не претоварвайте пицата с плънка. Това затруднява изпичането и я прави тежка.

• Пробвайте със сос песто вместо доматен сос за нещо по-нестандартно.

• Добавете пушено сирене или чедър за още по-интензивен аромат.

Пица на барбекю = лятна магия

Пицата на барбекю не е просто ястие — тя е изстинско преживяване. Комбинира ароматите на пица на пещ с усещането за лятна вечер на открито. Децата я обожават, възрастните са впечатлени, а домакинът се чувства като майстор-готвач от шоу по готвене.

Ако до сега не сте пробвали — сега е моментът. Пригответе тестото, запалете барбекюто и създайте свой ритуал. Пицата на барбекю не е просто вкусна — тя е различна, креативна и носи уют в най-вкусната му форма.