Знаете ли как се приготвят тези впечатляващи бананови хапки

Когато ви се хапва нещо сладко, но искате лек и свеж десерт, банановите хапки са точният избор. Правят се бързо, изглеждат ефектно и могат да се поднесат както у дома, така и на гости. В следващите редове ще ви покажем най-лесния начин да ги приготвите у дома и как да постигнете перфектната шоколадова глазура.

Хапки от банани и фъстъчено масло, с които да изненадаме семейството

Защо банановите хапки са добър избор?

Текстурата е кремообразна отвътре и приятно хрупкава отвън, когато покрием бананите с шоколад. Сладостта идва от самия плод, затова не е нужно допълнително подслаждане. А най-хубавото е, че може да замразите част от хапките и да имате готов десерт за внезапни гости или следобедно кафе.

Как да изберете бананите?

За най-добър резултат изберете банани с равномерен жълт цвят и дребни кафяви точици – достатъчно узрели за сладост, но все още стегнати. Прекалено омекналите банани се мачкат при рязане и хапките губят форма. Ако готвите за деца, нарежете по-дебели шайби за „по-сочна“ хапка; за събиране може да режете по-тънко или под ъгъл, за по-издължена форма. Дръжте нарязаните банани хладни, работете бързо и ги приберете във фризера между отделните етапи – така глазурата прилепва равномерно и без напукване.

Необходими продукти

3 добре узрели, но стегнати банана

120-150 г тъмен шоколад (за предпочитане с по-високо съдържание на какаово масло)

2-3 с.л. фъстъчено масло (може тахан или бадемово масло)

1 ч.л. кокосово масло – по желание, за по-лесно покритие

щипка едра морска сол – за финален акцент

по желание за поръсване: натрошени ядки, кокосови стърготини, натрошени лиофилизирани малини

1-2 ч.л. лимонов сок – по желание, за да забави потъмняването

Начин на приготвяне

Подгответе тава, постлана с хартия за печене. Обелете бананите и ги нарежете на шайби с дебелина около 0,7-1 см. Ако искате да останат светли, напръскайте леко с лимонов сок. Намажете тънък слой фъстъчено масло върху половината шайби и похлупете с останалите – получават се двойни шайби. Подредете ги в тавата и замразете за 20-30 минути, докато стегнат. Това улеснява глазурата. Разтопете шоколада на водна баня. Ако желаете лъскав, тънък и стабилен слой, темперирайте: загрейте шоколада до около 45-49°C, после охладете до 31-32°C за тъмен шоколад (29-30°C за млечен/бял). Дръжте всички съдове сухи – водните капки „вземат“ шоколада. Извадете банановите хапки от фризера и потапяйте всяка до половина или изцяло в шоколада. Разклатете леко, за да се отцеди излишното. Върнете върху хартията, поръсете с ядки, кокос или сол и замразете още 10-15 минути, докато шоколадът се втвърди.

Идеи за вкусове и подмени

Ако не консумирате фъстъци, заменете с бадемово масло, тахан или фъстъчено масло без захар.

За по-силна шоколадова нотка добавете какаови зърна или използвайте шоколад с по-висок процент какао.

За детски вариант потопете само половината хапка и оваляйте в кокосови стърготини.

Може да ароматизирате шоколада с щипка канела или ванилия.

Ако не ви се темперира, добавете 1 ч.л. кокосово масло към разтопения шоколад за по-лесно покритие (глазурата ще е малко по-мека).

Полезни съвети за перфектна глазура

Темперирането прави шоколада лъскав, с „щракване“ при разчупване и без сивкав цвят. Най-лесният домашен метод е „засаждане“ – разтапяте част от шоколада и охлаждате, като бъркате с дребно накълцан шоколад до нужната температура. Работете в широк, сух съд и топете на малки порции – така покритието става равномерно.

Съхранение и сервиране

Поставете стегналите хапки в кутия с капак или в плик за фризер, като редувате с хартия, за да не залепват. Във фризер запазват най-добро качество до 2-3 месеца. За сервиране ги оставете 5-10 минути на стайна температура – бананът омеква приятно, а шоколадът запазва формата си.

Банановите хапки са от онези десерти, които впечатляват без сложни техники и скъпи продукти. С няколко банана, малко шоколад и щипка въображение получавате десерт, който е едновременно красив и практичен. Подходящ е за гости, за кутията с обед, за пикник или просто за момент, в който ви се иска нещо сладко. Опитайте нашата проста техника и открийте любимата си комбинация от покрития.