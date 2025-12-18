Пухкава и вкусна: Рецепта за обредна питка за Игнажден

По традиция на Игнажден се слага обредна питка на трапезата. Тъй като празникът съвпада с Коледните пости, питката трябва да е постна - тя не трябва да съдържа яйца и млечни продукти. Ето как да приготвите най-вкусната питка за празничната трапеза, с която да изненадате семейството и близките си. Това е точната рецепта.

Рецепта за най-вкусната постна питка за Игнажден

За да приготвите вкусна и пухкава обредна питка за Игнажден, ще са ви необходими следните продукти:

брашно - 500 гр

суха мая - 1 пакетче (може да се използвате и прясна мая, в случая вземете едно кубче от 20 гр)

олио - 30 мл

топла вода - 300 мл

захар - 1 чаена лъжичка

сол - 1 чаена лъжичка

оцет - 1 супена лъжица

Ще ви трябва и допълнително брашно за доизмесване. Не пропускайте добавянето на оцет - той ще направи питката мека и пухкава.

Първото, което трябва да направите в да разтворите маята в част от топлата вода. Добавете захарта и малко брашно и разбъркайте. Целта е да се получи каша с консистенцията на боза - тя не трябва да е нито прекаелно рядка, нито прекалено гъста. Оставете сместа да шупне 10 минути.

През това време пресейте брашното. Изсипете го в съда, в който ще омесите тестото (може да се изсипе директно и върху чист плот). Направете кладенче в брашното. След това добавете солта. След нея сложете олиото, оцета и накрая сместа с маята. Започнете да месите меко тесто, като постепенно добавяте водата.

Месенето на тестото трябва да продължи около 10 минути. Тестото трябва да стане еластично. Омесеното еластично тесто се оставя да втаса в продължение на 1 час. Покрийте го с кърпа и поставете съда с него на топло.

От бухналото тесто формете питка. Традицията повелява част от тестото да се задели за декорация на питката - най-често се прави кръст, плитки или слънце, които се поставят върху вече оформената питка преди печене.

По желание можете да сложите монета за късмет в питката преди нейното окончателно оформяне и декорацията с приготвените фигурки.

След като оформите питката намажете я отгоре с малко олио. Поръсете с брашно. Може да поръсите и със сусам. Печете питката за около 35-40 минути в предварително загрята фурна на 180 градуса.

