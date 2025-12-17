Най-вкусната постна баница за Игнажден се приготвя така

Тази събота отбелязваме Игнажден - всяка година празникът се пада на 20 декември. По традиция на трапезата се слагат само постни ястия, тъй като Игнажден е по време на Коледните пости. Освен празничната питка, почетно място на празничната трапеза заема и баницата. В случая и тя трябва да е постна, което означава, че при нейното приготвяне не трябва да се използват мляко, сирене и яйца.

По традиция за Игнажден се приготвя баница с ориз и лук. Ето каква е точната пропорция на съставките и как се приготвя тази баница, която въпреки че е постна е изключително вкусна.

Рецепта за постна баница с ориз и лук за Игнажден

За приготвянето на постна баница за празничната трапеза ще са ви необходими следните продукти:

кори за баница - 1 пакет

ориз - половин чаена чаша

лук - 4-5 глави

олио - 1/2 чаена чаша

сол и черен пипер на вкус

малко вода

Как много лесно да направим баницата по-сочна и пухкава

Първата стъпка е приготвянето на плънката. За целта почистете лука и го нарежете на ситно. Измийте ориза и отцедете водата. Сложете част от олиото в тенджера и го загрейте. След това добавете лука и запържете леко. Добавете нарязания на ситно лук. След 1-2 минути изсипете и малко вода, за да се задуши оризът. Гответе плънката до полуготовност.

След като плънката е готова може да пристъпите към приготвяне на баницата. За тази цел намажете с малко олио дъното на тавата, в която ще приготвяте баницата. Сложете една кора. Добавете върху нея част от плънката и я разнесете равномерно. Върху нея сложете друга кора и повторете процедурата - поръсете с малко олио, добавете плънката, като я разнесете равномерно. Отгоре сложете друга, отново добавете малко олио и част от плънката.

Повторете процедурата до изчерпване на плънката и корите. Поръсете най-горната кора с останалото олио. Поръсете баницата с 2-3 лъжици вода преди да я сложите във фурната.

Баница с тиква и фурми – модерна версия на класическия тиквеник

Предварително загрейте фурната на 180 градуса. Печете баницата в нея около 30-35 минути до придобиване на приятна златиста коричка.

След като баницата се опече я извадете от фурната и я оставете да изстине малко, не бързайте да я режете.

Баницата може да приготвите и вита баница по предложената рецепта. За целта след като разнесете плънката върху първата кора, завийте я във формата на охлюв и я поставете в центъра на тавата. Повторете процедурата с останалите кори като ги наредите около "охлювчето" в центъра на тавата.

Добър апетит!

Как да постигнем най-хрупкави кори на баницата