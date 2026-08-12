По-евтино в Гърция: Защо съседите ни свалят цените на продуктите? (ВИДЕО)

В сравнение с юли миналата година цените на плодовете и зеленчуците в южната ни съседка са намалени със 7%. С 2% е по-евтино сиренето, а тестените изделия - с 5%. По думи на министъра на развитието Такис Теодорикакос от 31 август поне с 5% ще паднат цените на всички стоки от първа необходимост.

ОЩЕ: Половината гърци до 34 години живеят с родителите си: Опозицията поиска спешни мерки

Инициативата беше стартирана след среща, председателствана от министър-председателя Кириакос Мицотакис в резиденция „Максимос“ в края на юни, и доразвита на последващо заседание, водено от министъра на развитието Такис ​​Теодорикакос, с участието на представители на индустрията, доставчиците и търговците на дребно.

Потребителите ще могат да проследяват цените на продуктите чрез правителствената платформа „PosoKanei“, като в магазините ще се използва стандартизирано етикетиране на рафтовете.

Държавата е въвела 16 защитни мерки, забраняващи на конкуриращи се фирми да обменят информация относно цени, нива на отстъпки, разходи или търговска стратегия, а успехът на програмата ще се измерва чрез осезаеми и трайни спестявания за гръцките домакинства.

Целта на мерките е да се смекчи ефектът от инфлацията и да се окаже помощ на уязвимите домакинства с ниски доходи, а правителството е готово да финансира с около 600 милиона евро програма за подпомагане на гражданите срещу високите цени на храните.