Цените на горивата: Има за какво да се тревожим (ВИДЕО)

Към днешна дата, масово цените на дизеловото гориво по бензиностанциите у нас варират между 1,80 и 1,86 за литър. На някои места обаче цените достигат от 1,93 до 2 евро за литър нафта.

Според данните на платформата Fuelo.net, спрямо вторник, дизелът е поскъпнал с 1 евроцент на литър, което го поставя сред горивата с най-осезаемо движение на цените. В столицата, средната цена на най-масовия бензин е 1,60 евро, 1,85 е средната за обикновения дизел, 0,67 евро за пропан бутан и 1,42 евро за метан.

Според експерти в бранша, поскъпването продължава основно да се дължи на очакваната сделка, която не се осъществява между САЩ и Иран.

По прогнози на мултинационалната инвестиционна банка Goldman Sachs Group Inc петролът може да достигне до 120 долара за барел, ако атаките срещу корабоплаването в Близкия изток се увеличат.

Във вторник цената на петрола сорт „Брент“ за кратко се повиши до 99,46 долара за барел, преди да спадне до 97,85 долара.

През последните два месеца цената на „Брент“ се е покачила от около 72 долара за барел, тъй като засилването на военните действия в Близкия изток подкопава надеждите за споразумение за повторно отваряне на Ормузкия проток – стратегическият морски път, през който преминава една пета от световните петролни доставки. Тази сутрин, цените на петрола преминаха прага от 100 долара за барел.