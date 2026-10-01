Инициативата „Светилник 2026/2027: Всичко във песен звъни“ започна на Международния ден на музиката (ВИДЕО)

С тържествена церемония в Международния ден на музиката – 1 октомври, МУЗИКАУТОР традиционно даде тържествено начало на шестото поредно издание на националната инициатива „Светилник 2026/2027: Всичко във песен звъни“.

И тази година сдружението ще дари музикални символи на 10 училища. Градовете и прилежащите им области с квоти за кандидатстване са: Асеновград, Габрово, Ловеч, Плевен, Севлиево, София, Троян и Шумен.

В предходното издание на инициативата, МУЗИКАУТОР включи първото българско училище извън границите на страната – Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в Украйна. Тази година чуждестранната територия, която ще бъде включена, е област Тараклия в Молдова, с подкрепата на Министерството на образованието.

Източник: ПР

„Приветствам тази инициатива на МУЗИКАУТОР, защото „Светилник“ е един от начините, които разпознаваме, за да възродим усещането за училищна общност“, заяви проф. Георги Вълчев, министър на образованието и науката.

Според него инициативата има възпитателна функция в отношението към музиката, към езика, към творческата дейност на хората, които стоят зад нея. Министър Вълчев изрази надежда, че с продължителните усилия на МУЗИКАУТОР и с подкрепата на МОН, все повече училища български училища да се сдобиват със свои български любими химни.

„Светилник“ е част от дългосрочната визия на МУЗИКАУТОР за насърчаване на творчеството, развитието на образованието и съхраняването на българския език. Чрез музиката и творческата синергия между тях превръщаме историята, традициите и ценностите на училището в живо културно наследство във всеки район, който „Светилник“ приобщи към своята общност,“ заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

Тази година два от училищните химни ще бъде създадени с подкрепата на Столичната община (СО), обяви той. От общо 40 училища участвали в инициативата досега, 15 са от София.

Източник: ПР

„Столичната община естествено се включи в тази инициатива и вярваме, че тя ще продължи успешно“, допълни Ирина Дакова, заместник-кмет по направление „Култура и туризъм към СО.

Студентите от факултета по екранни изкуства на НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" участват в процеса по създаването на видеоклиповете към реализираните химни, а най-вдъхновяващо е, че творци от различни поколения имат възможност да работят заедно.

„Това, което правите, е изключително значимо, защото музиката действа през емоции. Емоцията се помни, а паметта е част от изграждането на идентичност“, заяви д-р Габриела Наплатанова, председател на Съвета за електронни медии (СЕМ). Тя допълни, че СЕМ подкрепя инициативи, които са свързани с младите хора, а каузата е значима, благодарна и много вдъхновяваща.

Учениците на 97. СУ „Братя Миладинови“ поздравиха всички присъстващи със своя химн – „Успехът се крие в теб“, реализиране в петото издание на „Светилник 2025/2026: Че какво без песен е светът“.

Срокове за кандидатстване: Кандидатстването за училища за шестото издание на „Светилник“ е отворено за училищата до 21 октомври 2026 г. Пълна информация за условията и регламента може да намерите тук.

Училищата могат да подадат своите заявления на svetilnik@musicautor.org Избраните 10 училища ще бъде обявени на 4 ноември 2026 г. Освен химни, създадени от творчески екипи на МУЗИКАУТОР, училищата ще получат професионален звукозапис и специално създаден видеоклип към него. Накрая децата от вокалния състав на всяко училище ще вземат участие в тържествения концерт в Народния театър „Иван Вазов“ през юни 2027 г.