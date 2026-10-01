Додик иска почести за Биляна Плашвич: Ето къде ще погребат съдената за геноцид

Биляна Плавшич, осъдена за военни престъпления, ще бъде погребана в Баня Лука, предаде босненския портал klix.ba. Плавшич почина тази сутрин в Белград на 96-годишна възраст, а медиите, близки до управляващия режим в Република Сръбска, съобщават, че погребението ще се проведе в Баня Лука. Очаквано бившият президент на Република Сръбска и лидер на СНСД Милорад Додик заяви днес, че Биляна Плавшич заслужава всички почести.

„Като президент на Република Сръбска, като човек, който в трудни времена, заедно с ръководството на тогавашната РС, застана в защита на сръбския народ, а по-късно и при формирането на Република Сръбска - тя имаше дълг към Република Сръбска. Тя се бори за сръбския народ. Като президент на Република Сръбска, тя заслужаваше всички почести“, каза Додик.

Присъдата на Плавшич

През 2000 г. Хагският трибунал обвини Плавшич в геноцид, съучастие в геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната. Биляна Плавшич доброволно се предаде на съда през януари 2001 г., допълва хърватската "Индекс".

В края на 2002 г. тя сключи споразумение с прокуратурата и се призна за виновна по едно от обвиненията, което се отнася до преследване по политическа, расова и религиозна основа като престъпление срещу човечеството.

Пред Хагския трибунал Биляна Плавшич се призна за виновна в преследване по политическа, расова и религиозна основа по време на последната война и агресия в Босна и Херцеговина. Тя е осъдена за участие в преследването на босненци, босненски хървати и друго несръбско население в 37 общини, а през 2003 г. е осъдена на 11 години затвор.

Тя беше освободена през 2009 г., след като излежа част от присъдата си и се призна за виновна. В своите признания тя заяви, че е поела отговорност, след като, както заяви, се е убедила, че хиляди невинни хора са жертви на организираното и систематично отстраняване на босненци и хървати от територии, които босненските сърби са смятали за свои.

В политическия елит по време на войната тя е работила заедно с други лидери от онова време, сред които са осъдените военнопрестъпници Радован Караджич и Момчило Краишник. ОЩЕ: Почина Биляна Плавшич, която буквално прескачала трупове в Босна, за да поздрави палача им