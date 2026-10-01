Жената, която превръща млякото в модерна семейна традиция

Има хора, които говорят за млякото като за суровина. А има и хора като Юлия Маджарова, които говорят за него така, сякаш разказват история за семейство. Защото за нея всичко започва именно оттам - от семейството. През 1998 г. семейство Маджарови взима под наем малка мандра, която тогава преработва едва три тона мляко дневно и произвежда само сирене. Без големи обещания, но с ясна философия - да работят с българско мляко и да не правят компромис с качеството.

Днес, повече от четвърт век по-късно, семейният бизнес предлага десетки млечни продукти, но най-голямата гордост на Юлия е най-новата производствена линия - тази за прясно мляко.

Само през последната година от нея са произведени близо 1,6 милиона бутилки.

„При нас всичко е българско – млякото, оборудването и опаковките”, подчертава Юлия Маджарова. Това не е просто слоган, а начин на работа. Денят започва още преди изгрев. Докато във фермите кравите се доят, млякото веднага се охлажда, за да запази естествените си качества. Само няколко часа по-късно цистерните вече го транспортират към мандрата, а до обяд суровината е готова за производство.

„Няма нищо по-добро от това суровината и доставчиците да са близо до теб“, казва Юлия. Именно тази близост позволява млякото да достигне до потребителите свежо, с естествения си вкус и качества. Семейството работи изцяло с български фермери и от години не разчита на вносна суровина - решение, което днес се оказва едно от най-големите им предимства.

Развитието на мандрата обаче не е само резултат от постоянство. То върви ръка за ръка с дългогодишни партньорства. „В лицето на Kaufland виждаме партньор, който има желание да развива своите български доставчици”, подчертава тя и обяснява: “По време на годишните ни срещи с представителите на веригата, те ни запознават с най-новото на пазара и в България, и в Европа и заедно обсъждаме дали можем да развием нови продукти и от изцяло български суровини”.

Така постепенно към традиционните сирена, кашкавали и кисели млека се добавят кефири, безлактозни продукти и други нови категории, които отговарят на съвременния начин на живот.

Въпреки това Юлия не вярва, че иновациите трябва да заменят традицията.

„Когато един продукт е направен по класическа технология, с български закваски и достатъчно време за зреене, хората разпознават този вкус още от детството си.“

Убедена е, че точно тази комбинация между традиция и развитие превръща семейната мандра “Димитър Маджаров” в един от най-разнообразните производители на млечни продукти в България.

Зад успеха обаче стои и една лична история - историята на една майка. „Цял живот ми беше трудно, че нямах достатъчно време за децата си“, признава Юлия. „Когато създаваш нещо от нулата, често неусетно лишаваш децата си от себе си.“ Днес следващото поколение вече е част от бизнеса. Станислава и Филип, завършили образованието си в Англия, носят нови идеи и нов поглед към производството, докато семейството продължава да пази най-важното - доверието.

Доверието между фермерите, производителя и партньори като Kaufland. И най-вече - доверието на хората, които всяка сутрин избират бутилка прясно българско мляко за своята трапеза.

Защото за Юлия Маджарова истинският успех никога не е бил просто в милионите произведени бутилки. Той е в това вкусът на истинското българско мляко да се запази непроменен с времето.