Църковен празник на 2 октомври: Забраните, които вещаят нещастие

В православния календар 2 октомври е празникът на Свети свети мъченик Киприан. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 2 октомври - традиции, обичаи и забрани

Свети Киприан е роден около 200 г. в Антиохия Писидийска (днешна Турция) в богато езическо семейство. Баща му е бил свещеник в езически храм, а самият Киприан е изучавал философия и магьосничество от ранна възраст. Той пътувал из Азия, Гърция и Египет, изучавайки мистични науки и магьосничество, и става известен магьосник в родния си град.

Въпреки славата си, Киприан чувствал празнота в езическите вярвания. След като се запознал с християнската мъченица Юстина, която останала непоколебима във вярата си, той започнал да изучава християнството. В крайна сметка Киприан бил кръстен и станал ревностен християнин.

След обръщането си във вярата, Киприан раздал имуществото си на бедните и се посветил на молитва и служение на Църквата. През 248 г. е избран за епископ на Картаген. Като пастир се грижел за духовното развитие на своето паство, като подчертавал значението на единството на Църквата и нейната йерархична структура.

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През 258 г., по време на гоненията на християните при император Валериан, Киприан е арестуван и осъден на смърт. Той умира мъченически, оставайки верен на вярата си докрай. Смъртта му става свидетелство за непоколебимостта на християните по време на гонения.

Народните поличби на този ден вещаят каква ще бъде зимата и есента. Гръмотевиците вещаят безснежна зима. Мъглива, но топла сутрин вещае хубаво време през есента.

Какво не бива да правите утре? Според дългогодишните народни поверия, 2 октомври не се препоръчва за смяна на местоживеене или предприемане на дълги пътувания, тъй като това носи лош късмет. Алкохолът също трябва се избягва, тъй като според народните вярвания, на този ден консумацията му засилва влиянието на зли сили. Като цяло в народните поличби денят се счита за неблагоприятен, затова човек трябва да бъде внимателен и предпазлив в делата си.

На този ден, както и на всеки друг ден, Църквата забранява изполването на нецензурни думи и клевети.

Какво можете да правите утре? Към светиите Киприан и Юстина вярващите се обръщат с молитви за защитават от магьосничество, любовни магии и зли духове. 2 октомври се смята за благоприятен ден за работа: човек може да се занимава с ремонти, занаяти или други полезни дейности. По стар обичай на този ден да се ходи в гората за гъби.