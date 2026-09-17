Специално пред Actualno.com: Звездите Адам Гарсия и Сидони Смит за мюзикъла "Бодигард" (ВИДЕО)

Вечните песни на Уитни Хюстън от култовия филм "Бодигард" ще оживеят на сцената на зала 1 на НДК от 2-ри до 4-ти октомври. Българската публика ще има възможност да се докосне до световноизвестния мюзикъл "Бодигард", където напрежението на трилъра и силата на любовта се срещат с едни от най-емблематичните и разпознаваеми песни на съвремието.

Сюжетната линия проследява историята на бившия таен агент Франк Фармър, нает да пази световната звезда Рейчъл Марън от неизвестен преследвач. И двамата са свикнали да контролират всичко около себе си, но не и чувствата, които постепенно се появяват между тях. Напрегнат и емоционален, този сценичен разказ съчетава романтика и музика в едно завладяващо преживяване.

В образа на Франк Фармър влиза двукратно номинираният за награда "Оливие" актьор, певец и танцьор Адам Гарсия. Познат от филма "Грозна като смъртта" и от големи продукции на Уест Енд, Гарсия притежава харизмата, физическото присъствие и сценичната дисциплина за ролята на легендарния бодигард.

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"Гледах шоуто за пръв път през 2012 година в Лондон и бях отнесен. Бях много учуден, защото има много неща, които се адаптират в мюзикъли и си мислиш: "Как ще се получи това? Ще бъде ли добро изобщо?" Но бях много силно впечатлен. Когато ме попитаха дали искам да играя ролята на Франк Фармър, първото, което си помислих, беше: "Аз нямам нищо общо с Франк Фармър." Аз съм коренна противоположност. Но е чудесна възможност като актьор да изиграеш някой толкова различен от теб.", сподели Адам Гарсия пред камерите на Actualno.com.

Фотограф: Paol Coltas

В ролята на Рейчъл Марън на сцената ще излезе звездата Сидони Смит, участвала в постановки като "Чикато", "Уестсайдска история" и "Исус Христос Суперзвезда".

"За мен това е голяма чест. Играла съм тази роля преди, в Германия, през 2015 година. Когато се сбогувах с ролята след три години, мислех, че това ще бъде завинаги, но тя се върна в живота ми като подарък. И това да мога да я играя на майчиния си език също е бонус", разказа Сидони Смит пред репортера на Actualno.com Александра Йошева.

Тя сподели, че едно от най-големите предизвикателства за нея в тази роля е да се чувства спокойна в това да бъде крайна.

"Рейчъл е определено многопластов персонаж, което ме кара да я обичам. Но един от тези пластове е, че тя е огромна дива. А това е много различно от начина, по който се държа в ежедневието. Тя показва на света една черупка, която е наистина твърда, и трябваше да изтласкам собствените си граници, за да открия нещо наистина автентично и така да започнем да я разкриваме, и да разберем коя е всъщност", обясни актрисата.

В спектакъла звучат някои от най-големите хитове на Уитни Хюстън, в това число – "Queen of the Night", "So Emotional", "One Moment in Time", "Saving All My Love", "Run to You", "I Have Nothing", "I Wanna Dance with Somebody" и един от най-големите хитове на всички времена - "I Will Always Love You".

Цялото интервю с актьорите - вижте в репортажа.