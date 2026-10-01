Присъди за убийство и грабежи: Какво се знае за арестувания Славчо Мегеров

Задържаният за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив Славчо Мегеров има присъди за убийство и грабежи, както и множество криминални регистрации. Това стана ясно по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента.

Пред депутатите Демерджиев представи данни, които очертават дългогодишна история на криминална активност, свързана с Мегеров. По думите му първите му криминални регистрации датират още от 1993 г. Още: Имот в полите на Витоша и многомилионен кредит: Историята на фирмата, в която задържаният Мегеров и убитият Филипов са били съдружници

Министърът няколко пъти уточни, че не представя всички налични данни, тъй като справката за Мегеров е "изключително обемна". От изнесената информация става ясно, че задържаният е свързван с редица престъпления през годините:

2007 г. - кражба от банкомат;

март 2008 г. - подозрение за участие в грабеж;

ноември 2008 г. - въоръжен грабеж, по който Мегеров е основен заподозрян;

декември 2008 г. - съпричастност към грабеж на златарско ателие;

юли 2010 г. - вероятен извършител на грабеж на златарско ателие;

юли 2010 г. - грабеж на златарски магазин в Благоевград;

февруари 2011 г. - кражба на злато от златарски магазин;

2012 г. - при проверка на автомобил Мегеров е установен заедно с други лица. В колата са открити мобилни телефони, маски и метални инструменти;

март 2012 г. - въоръжен грабеж;

2013 г. - друг грабеж;

15 юни 2026 г. - кражба в особено големи размери на инвестиционно злато, при която Мегеров е установен като съпричастен.

Демерджиев посочи, че при последната регистрация Мегеров е бил задържан за 24 часа. След това разследването е било иззето от МВР и предадено на следовател.

По думите на министъра той е поставял въпроса пред изпълняващия функциите главен прокурор, но без резултат.

"Ето ви един лош пример - когато не се работи достатъчно активно по висящи производства, се стига дотам, че вместо да бъде задържан този извършител, се стига до новото престъпление", заяви Демерджиев. Още: "Смущаващо предизвестени": Слави Ангелов за убийството на Филипов и възможното участие на Мегеров

Той съобщи още, че само три от криминалните регистрации на Мегеров са приключили с присъди. Едната е за една година лишаване от свобода за грабеж, след което е получил 11-годишна присъда за убийство. Третата присъда е 11 месеца затвор за друг грабеж.