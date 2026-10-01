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Цолов е "проблем" за Ред Бул! Срещу ФИА и парите - дори с титла Никола може да "увисне" за Формула 1

01 октомври 2026, 18:20 часа 884 прочитания 0 коментара
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов

Никола Цолов продължава битката за титлата във Формула 2, но дори евентуален триумф в шампионата не му гарантира място във Формула 1. За особената ситуация около българския пилот, вариантите пред него за 2027 година и конкуренцията в академията на Ред Бул говори създателят на съдържание за Формула 1 и Формула 2 Таня Пенева, по-позната в социалните мрежи като Таня Off Track. Тя гостува в "Студио Спорт" на Actualno.com и SportLive.bg.

Титлата във Формула 2 може да остави Цолов в особена ситуация

"Ако Никола спечели титлата, това не значи, че автоматично продължава във Формула 1. И даже още по-лошо: правилата са направени така, че шампионът във Формула 2 повече няма право да се състезава в тези серии. Това всъщност поставя шампионите в една много особена ситуация, в която хем се борят за победа, хем тази победа ги изключва от всичко. И ако през годината не са си подредили нещата да ги вземат във Формула 1, увисват", обясни Таня Пенева.

Остават четири непотвърдени места за новия сезон във Формула 1

Според нея големият въпрос в момента е какво ще последва за Цолов през 2027 година, като една от възможностите е място в Рейсинг Булс. "Сега въпросът какво ще стане с Никола е много във въздуха. Всички се надяваме, че той ще заеме едно от последните останали непотвърдени места на грида, което е в Рейсинг Булс. Другият отбор, който не е потвърдил състезателите си за следващия сезон, е Хаас", сподели още тя.

Таня Пенева

Друг възможен път пред българина е ролята на резервен пилот в системата на Ред Бул, комбинирана с участие в японската Супер Формула.

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"Има голяма вероятност Никола да бъде взет като резерва в Ред Бул и Рейсинг Булс, като в същото време да му се даде възможност да се състезава в Супер Формула в Япония. В тези серии са участвали и други пилоти, които в момента се състезават във Формула 1. Целта е да не се губят умения и навици. Така той ще има реални часове в истински автомобил. Друг сценарий е той да бъде обявен за титулярен пилот за 2027 година, което ще доведе до всенародни тържества в България, сигурна съм. Има вариант и да остане във Формула 2, ако не стане шампион", добави Таня.

Защо Цолов създава "проблеми" на Ред Бул?

Таня обърна внимание и на огромната конкуренция за място във Формула 1 сред младите пилоти на Ред Бул. "Видях един много забавен пост в социалните мрежи, че Ред Бул има "проблем" - и това е, че школата им е твърде добра. Оттам продължават да извират феноменални пилоти. Знам какво каза сестрата на Никола, че е "малкият Верстапен", но аз искам той да е първият Никола и да изпише собствената си история, защото той в момента прави феноменални неща. Не знам дали всички осъзнават какво прави Никола Цолов. И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че може да имаме български пилот на такова ниво", коментира Таня.

Никола Цолов

Парите са огромен фактор във Формула 1, но Цолов има талант и гърба на Ред Бул

Пътят към най-престижния автомобилен шампионат обаче не зависи единствено от представянето на пистата. "Няма какво да се лъжем - със сигурност парите са огромен фактор във Формула 1. Но пък Никола има нещо друго и това е, че той все пак е в академията на един от най-сериозните отбори в момента. Имайки пълната подкрепа на Ред Бул, той има огромен гръб зад себе си. Очевидно е, че Камара има допълнителен финансов гръб, свързан с много фирми в Латинска Америка. Ние не можем да изкараме такива финансови ресурси. Но аз смятам, че неговият талант и Ред Бул са му достатъчни."

"ФИА взимаше много спорни решения в ущърб на Никола"

Таня коментира и някои от решенията на стюардите през сезона, които според нея са били във вреда на българския пилот. "През сезона ФИА взимаше много спорни решения в ущърб на Никола и това беше от една определена бригада. Дали става въпрос за пристрастия, или някакво силно лоби, не знам. Но наистина имаше моменти, които не бяха окей. Ще видим какво ще стане в последните две състезания", каза тя. И завърши с оптимистична прогноза: "Аз съм фен на това малко да се надскочим и да бъда безкрайно оптимистична, че Никола през 2027-а ще бъде в Рейсинг Булс и на грида във Формула 1."

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