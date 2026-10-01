След тежкия провал: Мъск пак ще работи с Тръмп, назначен е в работна група за бъдещето на войната

Военният министър на САЩ Пийт Хегсет обяви, че Илон Мъск ще бъде съпредседател на правителствен проект за проучване на бъдещето на войната. Това бележи завръщането на изпълнителния директор на SpaceX в администрацията на Доналд Тръмп, като за последно той ръководеше така наречената служба за правителствена ефективност (DOGE). Към Мъск ще се присъединят Палмър Лъки, изпълнителен директор на компанията за отбранителни технологии Anduril, и Нют Гингрич, бившият републикански председател на Камарата на представителите.

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Мъск ще работи за "абсолютно технологично превъзходство" на САЩ на бойното поле

В прессъобщение на Министерството на отбраната относно инициативата, наречена „Проект Меридиан“, целта ѝ е описана като „определяне на способностите, необходими за постигане на абсолютно технологично превъзходство на бойното поле от следващо поколение“.

Проектът ще продължи 120 дни и ще завърши с публичен доклад без класификация, съдържащ препоръки.

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Лошият опит на Мъск във властта

Проектът на Министерството на отбраната връща Мъск към работата за правителството малко повече от година след неговия бурен мандат като лидер на DOGE, който оголи федералните агенции, без да успее да постигне обявените цели за съкращаване на разходите в администрацията. Той имаше драматичен разрив с президента миналата година.

Снимка: Getty Images

За разлика от ролята на Мъск в Департамента за правителствена ефективност, която предизвика остра обществена критика и скъпоструващи бойкоти на неговите собствени продукти, обхватът и целите на „Проект Меридиан“ изглеждат така, сякаш ще отнемат много по-малко време на технологичния магнат. Проектът има за цел да проучи как американските въоръжени сили могат да използват нови технологии, както и да водят военни действия в неизследвани терени, включително в подземни дълбини и на Луната, се посочва в съобщението на Министерството на отбраната.

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„Ние сме свидетели на бързи напредъци в изкуствения интелект, автономността, насочената енергия, роботиката, биотехнологиите, както и в други критични високотехнологични области. Взети заедно, тези нови области, новите начини на водене на война и технологичните разработки ще променят коренно характера на военните действия“, заявява Пийт Хегсет. „За да запазят глобалното си господство, Съединените щати трябва да предвидят бъдещите оперативни условия и да действат решително, за да разработят инструментите, с които да доминират в тях".

Мъск и Лъки далеч не са независими арбитри на бъдещето на войната. И двамата имат договори с Министерството на отбраната на САЩ чрез своите компании, като дейността на Anduril е съсредоточена върху закупуването от правителството на продукти, които компанията рекламира като най-новия напредък във военното дело.

Гингрич беше назначен за член на Съвета по отбранителна политика през декември 2020 г. по време на първия мандат на Тръмп, но беше освободен от длъжност по-малко от три месеца след това, когато Джо Байдън стана президент. Още от 90-те години на миналия век той предупреждава за заплахата от атака с електромагнитен импулс, която би могла да изведе от строя електроенергийните мрежи на САЩ.

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