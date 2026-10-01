Невероятно: Български шахматист победи Магнус Карлсен и полудя от радост (ВИДЕО)

Българският шахматист Волен Дюлгеров, познат в стрийминг платформите с псевдонима Witty Alien, поднесе една от големите изненади в първото издание на онлайн турнира Chess Club Showdown, след като победи световния №1 Магнус Карлсен.

27-годишният Дюлгеров се изправи срещу норвежкия гросмайстор в блиц партия и успя да се възползва от груба грешка на Карлсен. Българинът игра с черните фигури и още в началото прие гамбит, който даде сериозно предимство на съперника му.

Карлсен, който от години е начело на световните ранглисти на FIDE, изглеждаше близо до победата, но неочаквана неточност напълно обърна развитието на партията. Дюлгеров не пропусна възможността, пое инициативата и принуди норвежкия шампион да се предаде. Още: Българка остана на крачка от медалите на Олимпиадата по шахмат в Узбекистан (ОБНОВЕНА)

Реакцията на българина след края на партията се оказа не по-малко впечатляваща от самата победа. Witty Alien буквално си разкъса дрехите от радост и остана по бельо. Кадрите от живото излъчване бързо се разпространиха в социалните мрежи и превърнаха успеха му в една от най-обсъжданите случки от турнира.

Аматьор срещу световния №1

Дюлгеров е бивш професионален състезател, достигнал максимален класически рейтинг от 2200 точки на 1 октомври 2023 г. Последният му валиден рейтинг е 2181 от юли 2025 г., а от октомври миналата година той е отбелязан като неактивен в профила му във FIDE. Най-високият му рейтинг в рапид и блиц е 2098.

За сравнение, Магнус Карлсен в момента е №1 в света и в трите основни дисциплини - с рейтинг 2823 в класическия шах, 2801 в рапид и 2860 в блиц. Още: ММС се разбра с Международната федерация по шах: България ще има представители на Олимпиадата

Как стигнаха до паметната партия

Chess Club Showdown се проведе за първи път на 30 септември и даде възможност на хиляди любители да играят срещу едни от най-големите имена в шаха. Сред професионалистите бяха още гросмайсторите Максим Вашие-Лаграв и Аниш Гири.

В турнира се включиха девет отбора от електронните спортове, като броят на участниците в тях варираше от 151 до 1142 души. В продължение на два часа шахматистите играха блиц партии с по пет минути на човек.

След края на арената 9z Globant, с 962 участници, оглави класирането с 2368 точки. Втори остана Team Liquid Chess Club, в чийто състав беше и Карлсен, с 2312 точки. Още: Нов обрат в шахматния спор: ВАС върна в сила лиценза на БФШ 2022

Това доведе до финална фаза, в която по 50 играчи от двата водещи отбора се изправиха един срещу друг, подредени според рейтинга си. Именно там се стигна до срещата между Дюлгеров и Карлсен.

В първото издание на Chess Club Showdown участваха общо около 4400 шахматисти. Следващото издание на турнира е насрочено за 28 октомври.