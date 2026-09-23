Спорт:

"Златна роза" 2026: Actualno разказва за българското кино към световната сцена (ВИДЕО)

23 септември 2026, 18:53 часа 640 прочитания 0 коментара

Варна посрещна 44-тото издание на фестивала “Златна роза” с десетки прожекции, дискусии, работилници, представяния на книги и премиери. Тази година сред събитията се открои честването на 30-ата годишнина от създаването на София Филм Фест: най-значимият международен филмов фестивал в България.

По този повод създателят на София Филм Фест – Стефан Китанов бе удостоен със специална награда, малко преди самият той да навърши 65 години.

Източник: Международен София Филм Фест, Facebook 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На тазгодишното издание се откроиха заглавия като копродукцията между България, Канада, Италия и Белгия “Нина Роза”, българското предложение за наградите Оскар “Мечтаното приключение”, филмът “Лъст” на режисьора Ралица Петрова и екранната адаптация на едноименния роман на Рене Карабаш “Остайница”, който бе посрещнат с пълна зала и автографи.

Специално пред камерите на Actualno.com застана Рене Карабаш, за да разкаже повече за сценария и екранизацията на нейната история.

"За сценария беше важно да се предаде емоцията от книгата. Книгата ми е написана в поток на съзнанието и сме през цялото време в главата на главната героиня, и това беше едно малко предизвикателство - всички нейни спомени, мисли и проекции да ги предадем на езика на киното, с повече или по-малко диалог", сподели тя.

ОЩЕ: Рене Карабаш за филма "Остайница" - специално пред камерите на Actualno.com (ВИДЕО)

Сред акцентите беше и провеждането на кръгла маса „България в Европа. Кръговрат на филмови идеи: минало и настояще“, чиято цел бе анализирането на съвременното състояние на българското кино в европейския контекст и очертаването на работещи стратегии за неговото международно представяне.

Повече от фестивала - вижте в репортажа. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
фестивал Рене Карабаш "Златна роза" Остайница Мечтаното приключение
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
Още от Кино
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес
" }