"Златна роза" 2026: Actualno разказва за българското кино към световната сцена (ВИДЕО)

Варна посрещна 44-тото издание на фестивала “Златна роза” с десетки прожекции, дискусии, работилници, представяния на книги и премиери. Тази година сред събитията се открои честването на 30-ата годишнина от създаването на София Филм Фест: най-значимият международен филмов фестивал в България.

По този повод създателят на София Филм Фест – Стефан Китанов бе удостоен със специална награда, малко преди самият той да навърши 65 години.

Източник: Международен София Филм Фест, Facebook

На тазгодишното издание се откроиха заглавия като копродукцията между България, Канада, Италия и Белгия “Нина Роза”, българското предложение за наградите Оскар “Мечтаното приключение”, филмът “Лъст” на режисьора Ралица Петрова и екранната адаптация на едноименния роман на Рене Карабаш “Остайница”, който бе посрещнат с пълна зала и автографи.

Специално пред камерите на Actualno.com застана Рене Карабаш, за да разкаже повече за сценария и екранизацията на нейната история.

"За сценария беше важно да се предаде емоцията от книгата. Книгата ми е написана в поток на съзнанието и сме през цялото време в главата на главната героиня, и това беше едно малко предизвикателство - всички нейни спомени, мисли и проекции да ги предадем на езика на киното, с повече или по-малко диалог", сподели тя.

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Сред акцентите беше и провеждането на кръгла маса „България в Европа. Кръговрат на филмови идеи: минало и настояще“, чиято цел бе анализирането на съвременното състояние на българското кино в европейския контекст и очертаването на работещи стратегии за неговото международно представяне.

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