Имот в полите на Витоша и многомилионен кредит: Историята на фирмата, в която задържаният Мегеров и убитият Филипов са били съдружници

Славчо Мегеров, който на 30 септември беше задържан в София за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, е бивш съдружник на простреляния в Пловдив финансов благодетел на футболния "Ботев". Двамата са действали заедно в бизнеса във фирмата "Ви Ем Резиденс" ООД. През 2023 г. тя придобива апетитен имот в полите на Витоша за 3,1 милиона лева (1,625 млн. евро). Две години по-късно Мегеров излиза от компанията. През май месец тази година фирмата получава банков кредит от 23 милиона лева (около 11,7 млн. евро), за да строи комплекс.

Това разкриват системата "Щрак" на BIRD.bg, която поддържа база данни за фирми и обществени поръчки, и данни за собственост от Кадастъра, извадени от разследващата медия.

Още: В МВР са сигурни, че са хванали убиеца на Илиян Филипов

"Ви Ем Резиденс": Съдружието между Илиян Филипов и Славчо Мегеров

Справка в Търговския регистър показва, че "Ви Ем Резиденс" е с предмет на дейност извършване на инвестиции в строителната дейност, строителство и строително-ремонтна дейност, обзавеждане и проектиране на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и други подобни сделки. Управител е Цветан Пулев, а съдружници - "Капитол Билд" ООД (50%), "Александър Асенов" ЕООД (25%) и "Иван Асенов Пропърти" ЕООД (25%).

Славчо Мегеров е влязъл като сътрудник през януари 2024 г., като е държал по 50% заедно с Борислава Вутова. Тя е с този дял от юли 2022 г., когато е създадена фирмата, като по-късно половината от компанията Мегеров взема от Надежда Атанасова. През август 2024 г., малко повече от половин година след това, делът на Вутова минава в ръцете на "Капитол Билд" ООД, която управлява заедно със Славчо Мегеров (по 50%).

"Капитол Билд" е с управители Илиян Филипов и Цветан Пулев. Тя е с капитал от над 586 хиляди евро, показва справка в Търговския регистър. Съдружници в "Капитол Билд" са "Арт Рестстрой" и "ПИМК Имоти", част от по-широката империя "ПИМК" на убития Филипов.

Снимка: Илиян Филипов, Facebook/Botev Plovdiv

Още: Империята "ПИМК" на убития Илиян Филипов: Десетки милиони от знакови мегадоговори и бърз скок на печалбите

През октомври 2025 г. Славчо Мегеров излиза от "Ви Ем Резиденс", където делът му преминава във фирмата "Александър Асенов" ЕООД. Според пловдивската медия "Под тепето" Мегеров е останал да работи в дружества, свързани с Филипов.

Що се отнася до придобитите имоти, то през юни 2023 г. (преди Мегеров да е съдружник) "Ви Ем Резиденс" купува от "Микс-ПС" ООД поземлен имот с площ 9110 кв. м в "Драгалевци", в подножието на Витоша. Сделката е за 1,625 млн. евро, показва справка от Кадастъра, публикувана от BIRD.bg.

Actualno.com не успя да потвърди по независим път чрез публично достъпни източници информацията за изтеглен банков кредит от компанията на стойност 23 млн. лв.

Още: ПИМК за финансовата си стабилност след убийството на Филипов: Обясни на клиентите си какво следва оттук нататък

Арестът на Мегеров и убийството на Филипов

51-годишният Мегеров беше арестуван показно в центъра на София от МВР вчера, 30 септември - той е заподозрян като физическия извършител на убийството в Пловдив, станало след полунощ на същия ден. Веднага стана ясно, че той е човек с дълго криминално досие.

През 90-те години на миналия век Мегеров е арестуван за грабежи и кражби на автомобили, банкови офиси и банкомати. През 2013 г. беше задържан при обир на пощата в Кърджали и бе осъден на 7 г. затвор след споразумение с прокуратурата.

Още: Лежал години в затвора, обирал трезори и още: Подробности за предполагаемия убиец на Илиян Филипов

По-късно влиза в строителния бизнес и от юни 2024 г. е едноличен собственик на дружеството "Драгалевци План Инвест" ЕООД, показва справка в Търговския регистър.

Разследващият журналист Димитър Стоянов от BIRD разказа пред Нова телевизия на 1 октомври, че Славчо Мегеров е добре известен на МВР. Разследвало се е дори негово предполагаемо наемане за подготовка за поръчково убийство, което обаче така и не се е състояло. Не се е стигнало дори до опит за убийство, защото предварително е изтекла информация до потенциалната жертва, твърди Стоянов.

Още: Задържаният за покушението над Филипов имал провален опит за поръчково убийство: Димитър Стоянов с разкрития

Снимка: стопкадър, NOVA

От разследващата медия направиха връзка между Мегеров и Белингата - прякор на човек с име Борислав Тасков, който е свързван от BIRD с групата на Христофорос Аманатидис - Таки. Според Димитър Стоянов автомобилът, с който бизнесменът е бил задържан вчера, принадлежи на бившата жена на Белингата, а Мегеров и хора от този кръг са живеели на едно и също място допреди няколко месеца. Синът на Тасков, по прякор Малката Белинга, е бил човекът, заловен с автомобила с GPS-заглушителя при акцията на МВР пред ресторант "Келари" и в имението на Размиг Чакърян в "Драгалевци".

Още: Джипове със заглушители, "война за трупове": Кои са Голямата и Малката Белинга, свързвани с групата на Таки?

Бизнесменът и основен финансов благодетел на футболен клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов беше прострелян смъртоносно в нощта на 29 срещу 30 септември. Според първоначалните данни той е убит с изстрел в областта на главата. По-късно МВР потвърди, но пълните подробности тепърва ще се изясняват. Тежкото криминално престъпление е извършено в квартал „Христо Смирненски“, близо до Пещерско шосе, недалеч от един от изходите на Пловдив.

По данни на полицията в града - сигналът е подаден около 1:00 часа през нощта за прострелян мъж на територията на пловдивския квартал. На място е констатирана смъртта на Филипов. В района бе затворен широк периметър, а полицаи охраняваха и не допускаха никой до мястото, където е било извършено убийството.

Филипов бе собственик на най-голямата транспортна и логистична компания у нас "ПИМК", която е част от "ПИМК Холдинг Груп" и се занимава също така със строителство. Печелила е апетитни обществени поръчки през годините като такава за дострояване на стадиона на "Ботев" за над 22 млн. евро, за нова сграда на основно училище на стойност близо 12,3 млн. евро, за канализация на пловдивски села за над 8,8 млн. евро, за възстановяване на мост над река Марица за 6,1 млн. евро и др.

Още: След убийството на Филипов: Смут сред собствениците в един от строящите се мега комплекси в София