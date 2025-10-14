Още една страна се класира за Мондиал 2026! Ето 24-те отбора, които си капарираха местата за Световното

Националният отбор на Катар се класира за Световното първенство по футбол през 2026 г., след като победи ОАЕ с 2:1 у дома в квалификационен мач. Мачът от четвъртия кръг на Група А се проведе в Ал Райян.
Буалем Хухи (49-та минута) и Педро Мигел (74-та минута) отбелязаха за Катар. Султан Адил Аламири върна един гол за ОАЕ в добавеното време. От 89-та минута Катар остана с 10 души, след като Тарек Салман беше изгонен.
Воден от испанеца Хулен Лопетеги, Катар спечели четири точки и завърши на първо място в Група А. Катар беше домакин на последното Световно първенство през 2022 година.
Тимът на ОАЕ, който все още имат шанс да се класират за Световното първенство и ще играе в плейофите, завърши втори в Група А. Оман завърши трети с една точка.
Към този момент 24 отбора са се класирали за Световното първенство през 2026 г., на което ще участват общо 48 отбора. Ето сигурните участници на Мондиала:
- Австралия
- Парагвай
- Колумбия
- Еквадор
- Бразилия
- Уругвай
- САЩ
- Мароко
- Мексико
- Тунис
- Египет
- Канада
- Алжир
- Япония
- Гана
- Кабо Верде
- Нова Зеландия
- Иран
- Аржентина
- Узбекистан
- Йордания
- Южна Корея
- Южна Африка
- Катар