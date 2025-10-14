Войната в Украйна:

Още една страна се класира за Мондиал 2026! Ето 24-те отбора, които си капарираха местата за Световното

14 октомври 2025, 23:07 часа 445 прочитания 0 коментара
Още една страна се класира за Мондиал 2026! Ето 24-те отбора, които си капарираха местата за Световното

Националният отбор на Катар се класира за Световното първенство по футбол през 2026 г., след като победи ОАЕ с 2:1 у дома в квалификационен мач. Мачът от четвъртия кръг на Група А се проведе в Ал Райян.

Катар се класира за Световното 2026

Буалем Хухи (49-та минута) и Педро Мигел (74-та минута) отбелязаха за Катар. Султан Адил Аламири върна един гол за ОАЕ в добавеното време. От 89-та минута Катар остана с 10 души, след като Тарек Салман беше изгонен.

Катар

Воден от испанеца Хулен Лопетеги, Катар спечели четири точки и завърши на първо място в Група А. Катар беше домакин на последното Световно първенство през 2022 година.

Тимът на ОАЕ, който все още имат шанс да се класират за Световното първенство и ще играе в плейофите, завърши втори в Група А. Оман завърши трети с една точка.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Към този момент 24 отбора са се класирали за Световното първенство през 2026 г., на което ще участват общо 48 отбора. Ето сигурните участници на Мондиала:

  1. Австралия
  2. Парагвай
  3. Колумбия
  4. Еквадор
  5. Бразилия
  6. Уругвай
  7. САЩ
  8. Мароко
  9. Мексико
  10. Тунис
  11. Египет
  12. Канада
  13. Алжир
  14. Япония
  15. Гана
  16. Кабо Верде
  17. Нова Зеландия
  18. Иран
  19. Аржентина
  20. Узбекистан
  21. Йордания
  22. Южна Корея
  23. Южна Африка
  24. Катар
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Световно първенство по футбол 2026 информация 2025 Катар отбор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес