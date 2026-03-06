Заради войната с Иран: САЩ разрешиха на Индия да купува руски петрол

САЩ предоставиха на Индия 30-дневно разрешение за закупуване на руски петрол. Това съобщи американският министър на финансите Скот Бесент. "Мярката ще осигури постъпването на петрол на световния пазар“, заяви Бесент в социалната мрежа Х. "Индия е важен партньор на САЩ и очакваме Делхи да увеличи покупките на американски петрол. Тази временна мярка ще облекчи натиска, причинен от опита на Иран да вземе световната енергетика за заложник“, допълни той.

Само за петрол, който вече се намира в открито море

Министърът обясни, че краткосрочното изключение от санкциите няма да осигури особени финансови ползи за руското правителство, тъй като то разрешава само транзакции, включващи петрол, който вече се намира в открито море.

Корабният трафик през Ормузкия проток, който е от изключително значение за световната търговия, е намалял с около 90 на сто след войната с Иран, по оценка на американски наблюдатели.

Миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи, а по-късно отмени, наказателни мита на Индия, за да намали приходите от петрол, използвани от руския президент Владимир Путин за финансиране на войната му срещу Украйна.

В момента Индия има петролни запаса за около 45 дни.

