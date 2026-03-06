Йотова каза дали ще свика КСНС заради войната в Иран

Няма непосредствена опасност за България, при първия сигнал за промяна в ситуацията в региона на Близкия изток и по отношение на сигурността на България незабавно ще бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност. Това каза президентът Илияна Йотова пред журналисти, цитирана от БТА.

Няма никакво основание още повече да напрягаме хората в страната. Всеки един риск се следи много внимателно и всяка една информация се обсъжда много внимателно, допълни Йотова.

Държавният глава участва днес в форум, посветен на ролята на жените в процесите на обществено развитие.

