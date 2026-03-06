Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тежък удар по Станислав Генчев и Локомотив София преди дербито с ЦСКА

06 март 2026, 10:54 часа 181 прочитания 0 коментара

Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев получи тежък удар дни преди дербито с ЦСКА. Причината е, че специалистът няма да може да разчита на един от основните си футболисти за сблъсъка с „армейците“. Става въпрос за универсалния играч на „железничарите“ и капитан на тима – Красимир Станоев. Двубоят между ЦСКА и Локомотив София е насрочен за неделя, 8 март от 17:45 часа като ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“.

Красимир Станоев има натрупани жълти картони 

Красимир Станоев, който е използван от Станислав Генчев като халф и централен защитник, получи жълт картон в срещата с Добруджа, която Локомотив София спечели с 3:1. Това е пето официално предупреждение за аса на „червено-черните“, което означава, че той ще бъде наказан от Дисциплинарната комисия към БФС с лишаване от състезателни права за срок от един мач. Той ще изтърпи санкцията си именно при визитата на ЦСКА.

Локомотив София

Универсалният футболист се представя доста стабилно 

От началото на сезона 31-годишният Красимир Станоев има на сметката си общо 21 мача за Локомотив София във всички турнири. В тях той се е отличил с едно попадение, а също така е направил и четири асистенции. Очаква се Станислав Генчев да избере заместника на Станоев в мача с ЦСКА малко преди първия съдийски сигнал в неделя.

ОЩЕ: Локомотив София прекърши 10 от Добруджа и сложи край на победната серия на тима на Ясен Петров

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
