Тежък удар по Станислав Генчев и Локомотив София преди дербито с ЦСКА

Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев получи тежък удар дни преди дербито с ЦСКА. Причината е, че специалистът няма да може да разчита на един от основните си футболисти за сблъсъка с „армейците“. Става въпрос за универсалния играч на „железничарите“ и капитан на тима – Красимир Станоев. Двубоят между ЦСКА и Локомотив София е насрочен за неделя, 8 март от 17:45 часа като ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“.

Красимир Станоев има натрупани жълти картони

Красимир Станоев, който е използван от Станислав Генчев като халф и централен защитник, получи жълт картон в срещата с Добруджа, която Локомотив София спечели с 3:1. Това е пето официално предупреждение за аса на „червено-черните“, което означава, че той ще бъде наказан от Дисциплинарната комисия към БФС с лишаване от състезателни права за срок от един мач. Той ще изтърпи санкцията си именно при визитата на ЦСКА.

Универсалният футболист се представя доста стабилно

От началото на сезона 31-годишният Красимир Станоев има на сметката си общо 21 мача за Локомотив София във всички турнири. В тях той се е отличил с едно попадение, а също така е направил и четири асистенции. Очаква се Станислав Генчев да избере заместника на Станоев в мача с ЦСКА малко преди първия съдийски сигнал в неделя.

