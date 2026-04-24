Кои са големите очаквания към Румен Радев? (ВИДЕО)

Какви са приоритетите на партията на Румен Радев “Прогресивна България”, след категоричната победа на предсрочните парламентарни избори? Макар и без ясна конкретика до момента, голяма част от приоритетите на партията на бившия президент могат да бъдат проследени в програмата, която формацията публично представя.

На първо място хората на Радев искат демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността - чрез избор на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор. Веднага след излизането на резултатите от изборите, изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов сам депозира оставката си.

На негово място бе назначен досегашният му заместник Ваня Стефанова, която ще заема поста шест месеца - колкото е ограничението по закон.

Тези събития настъпиха скоростно след като стана ясен резултатът от вота - още преди да се конституира новото Народно събрание. В приоритетите на “Прогресивна България“ сериозна роля играе и външната политика, включваща сигурност, стабилност и международен авторитет, силен български глас в ЕС и грижа за българите в чужбина. Тук обаче все още не е ясно какви позиции ще защитава България относно ключови теми от международния дневен ред.

Що се касае до икономическото развитие и финансовата стабилност, партията на Радев посочва, че ще се стреми да осигури икономика с висока добавена стойност, стабилна и предвидима фискална политика и по-малко регулации за бизнеса. Основен приоритет на Радев обаче е овладяването на инфлационния натиск - тема, която беше лайт мотив на кампанията на бившия държавен глава.

По отношение на отбраната и енергетиката отново липсва конкретика, но евтината и сигурна енергия за домакинствата в България, максимална енергийна автономия и ускорена модернизация в отбраната са сред ключовите точки, на които залагат хората около Радев.

Какви ще са първите действия на новата власт, кога България ще има редовен бюджет за тази година и ще се справят ли бъдещите управляващи с поредица от кризи в страната, са все въпроси, които тепърва трябва да получат своите отговори.