"Сърбия загуби Косово": Еди Рама човърка в рана на Вучич в скандал за водни ресурси

"Не ни е нужна „Велика Албания“, за да застанем зад Косово". С тези думи албанският премиер Еди Рама се обърна към сръбския президент Александър Вучич в скандал за водни ресурси, предаде македонската медия "Фокус". Думите на албанския премиер дойдоха след заявката на Сърбия, че обмисля промяна на течението на река Ибър, което би оставило Косово без водоснабдяване. Сърбия поиска да посегне на общата река Ибър и след размяна на мнения между външните министри на Сърбия и Албания.

Сръбските тези за "Велика Албания"

"Много интересен летен обмен на мнения между нашите външни министри. Въпреки че очаквах отговор относно река Ибър, някак си преминахме от хидрологията към международното право, направихме задължителната спирка при „Велика Албания“, преминахме през „Косово и Метохия“ и накрая стигнахме до добре познатия музей на сръбските глави", смята още Рама.

Според него в Белград има специфична форма на политически фолклор, която сякаш устоява на опустошенията на времето: винаги когато Албания говори за Косово, „Велика Албания“ трябва незабавно да се използва.

"Не. Албания няма абсолютно никакви претенции към сръбска територия, нито е необходимо да измисля такива претенции. Също така, не ни е н

ужна „Велика Албания“, за да застане зад Косово“, каза Рама. Той също така подчертава, че Албания винаги ще подкрепя Косово. „Косово е отделна държава. Албанците от Косово са точно това: албанци от Косово. Те имат своя собствена република, свои институции и правото да решават собственото си бъдеще. Винаги ще подкрепяме това право", подчертава Рама. ОЩЕ: Сърбия с провокация за вода: Мисли да пренасочва обща река с Черна гора и Косово в своя полза

Сърбия е изгубила Косово

Рама натърти, че Сърбия е загубила Косово.

"Повтарянето на твърдението, че не го е загубила, може да превърне поражението в победа в сферата на политическото въображение, но картите, за съжаление, са по-малко прощаващи. Територията на Република Косово не е сръбска територия и природните ресурси, които се намират на нея, не са ресурси на Република Сърбия. Нашите сръбски приятели знаят това много добре, включително в моментите, когато седим заедно на европейски маси“, каза той.

Водните ресурси

След това той засегна въпроса за река Ибър. „Първоначалният проблем остава точно там, където го е оставила Албания: река Ибър е трансгранична водна система. Сърбия има пълна свобода да управлява ресурсите под своята юрисдикция. Това, което не може разумно да твърди, е, че евентуалните последици за друга държава магически спират на границата на Сърбия. В края на краищата това е причината за съществуването на международното водно право. Реките имат неудобния навик да следват географията, а не дипломатическите позиции", категоричен е Рама. ОЩЕ: "Ние сме приятели на войната, а не проститутки на мира": Още албански реакции след думите на Зеленски за Косово