Накъде за Васил Божков със санкциите "Магнитски": Картината на документите в съда в САЩ (ВИДЕО)

Васил Божков иска американски съд да отмени наложените му от финансовото министерство на САЩ санкции по закона "Магнитски", защото твърди, че не е участвал в корупция, а е бил изнудван. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите в Съединените щати обаче подава насрещно искане към магистратите - не отменяйте наказателните мерки, има и отделна схема освен тази с Бойко Борисов и Владислав Горанов, за която Божков не е показвал, че е бил изнудван.

Това се откроява като основната линия на сблъсъка между обвиняемия у нас бизнесмен и американската служба, която налага санкциите за корупция по "Магнитски", видя Actualno.com, след като се запозна с ключовите документи по делото. В тях се потвърждава информацията, че не само Божков твърди, че е предавал подкупи на бившия премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов от ГЕРБ, а и че OFAC е "установила" това: Васил Божков е подкупвал Бойко Борисов? Говоренето и детайлите в правосъдието в България и в САЩ.

Открояват се и други интересни детайли, включително аргументи на OFAC за нерегламентирани дейности на Васил Божков, що се отнася до вече закритата Държавна комисия по хазарта (ДКХ). От службата смятат, че Божков е бил участник в корупционни дейности, независимо дали става дума за изнудване, или не, както и че такива действия в миналото не са гаранция, че той вече не участва или няма да участва в корупция - затова OFAC настоява съдът във Вашингтон да запази санкциите, освен ако не открие сериозна грешка в изложените от финансовата структура твърдения.

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Накратко: делото на Васил Божков срещу САЩ и санкциите по "Магнитски"

От есента на миналата година Васил Божков води интензивна битка във федералния съд във Вашингтон, Окръг Колумбия, срещу финансовото министерство на САЩ за сваляне на санкциите за корупция по глобалния закон "Магнитски". Делото е заведено през октомври 2025 г. и по него има постоянно движение, става ясно от базата данни за проследяване и търсене на дела в американските съдилища Pacer Monitor. Все още обаче няма официално съдебно решение. Божков, чрез адвоката си Ерих Ферари, на няколко пъти е изменил основната си жалба, което води и до ответни реакции под формата на оспорвания от страна на OFAC.

Делото се нарича "Божков срещу Смит" - става въпрос за директора на Службата за контрол на чуждестранните активи Брадли Смит. През юни 2021 г. САЩ, чрез OFAC, санкционираха Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Санкционирани бяха и дружествата, притежавани или контролирани от тези лица.

Твърдението на Вашингтон, заради което на Божков се налагат санкции, тогава бе, че той "неколкократно е подкупвал държавни служители". "Тези служители включват един настоящ политически лидер (към 2021 г. - бел. ред.), както и бившия председател на вече закритата Държавна комисия по хазарта (ДКХ). По-рано тази година (2021) Божков също е планирал да осигури парична сума за бивше българско длъжностно лице и за български политик, с цел Божков да бъде подпомогнат да създаде канал, през който руски политически лидери да оказват влияние върху български правителствени служители", пишеше в официалното съобщение на OFAC.

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Американската администрация посочваше, че според разследването на българската прокуратура Божков e плащал по 10 000 лева на ден на тогавашния председател на ДКХ Мария Филипова за отнемане на лицензи на конкурентни дружества. Самата Филипова свидетелства за това пред съда, а сега този детайл е един от водещите аргументи на OFAC по делото в САЩ.

По време на санкционирането Васил Божков вече беше в Дубай. Самият той твърдеше по това време, че е платил над 60 милиона лева подкупи, след като е бил изнудван от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и бившия финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов (също санкциониран по "Магнитски"). Божков твърдеше, че е платил, за да може хазарният му бизнес да работи без проблеми. Той казваше, че предавал на Горанов различни суми пари за периода от началото на 2015 г. до края на 2019 г. Разследването по твърденията му обаче беше ⁠окончателно прекратено от Софийската градска прокуратура в края на 2023 г. Официалният мотив бе липса на категорични и годни доказателства за извършено престъпление.

Снимка: БГНЕС

Прокуратурата обаче твърди, че чрез подкупи и натиск над Държавната комисия по хазарта (ДКХ) бизнесът на Божков е спестил близо 600 милиона лева от такси за държавния бюджет.

Към момента Васил Божков е на свобода, като мярката му за неотклонение беше изменена от „домашен арест“ в парична гаранция в размер на 130 000 лева през май 2024 г.

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Божков атакува: Дори да съдействаш, излизането от санкционния списък е направено невъзможно

През юни Божков е подал изменена жалба за обявяване на правата и налагане на възбрана срещу всички ответници. Още в началото на документа става ясно, че той не иска американският съд да решава дали е участвал в корупция - вместо това атакува решението на OFAC да откаже премахването му от санкционния списък, след като е подал молба за преразглеждане. Това означава, че спорът е насочен към процедурата по отказ за делистване, а не пряко към първоначалното решение за санкциониране. Цялата жалба се гради върху твърдението, че OFAC е превърнала процедурата за излизане от санкционния списък в практически невъзможна.

Божков твърди, че е направил всичко, което OFAC е поискала - съдействал е, отговарял е на четири кръга въпросници, предоставял е допълнителни документи, предложил е конкретни мерки, посочил е и настъпили промени в обстоятелствата. Въпреки това службата отказва да го премахне от списъка. Васил Божков твърди, че OFAC е отказала да направи разлика между корупция и действия, извършени под принуда. Това се повтаря няколко пъти в жалбата му.

Жалбата съдържа няколко тежки обвинения към начина, по който службатаа е работила. Според Божков тя използва неприключили чуждестранни разследвания като доказателство, а също и непроверени медийни публикации вместо надеждни доказателства. По думите на адвоката му - OFAC също така отказва да обясни защо доказателствата на Божков не са достатъчни. Аргументите са, че с наказателните мерки санкционираният загубил бизнес партньори, били му нанесени тежки репутационни щети и са прекратени банковите му отношения. Тези вреди се посочват като продължаващи последици от отказа за изваждане от списъка "Магнитски".

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От жалбата се разбира също така, че адвокатът на Божков не иска съдът да заменя външнополитическата преценка на OFAC, а да накара службата да спазва минималните изисквания за мотивирано административно решение. Документът възпроизвежда и основните публични обвинения от съобщението на Министерството на финансите на САЩ от 2021 г. Основният правен спор е представен като спор по Закона за административното производство (APA) – дали административният орган е мотивирал и обосновал решението си.

Аргументите на OFAC: Защо Божков трябва да не бъде изваждан от списъка със санкционирани

Последното към момента движение по делото е от 31 юли - тогава ответниците - OFAC/Министерството на финансите и Министерството на правосъдието на САЩ - излагат своите аргументи за това защо съдът трябва да не отменя санкциите срещу Васил Божков. Това не са установени съдебни факти, а позицията на администрацията в подкрепа на отхвърляне на жалбата на ищеца. Тук има няколко основни момента - според финансовото и правосъдното министерство:

съдът трябва да прояви силно уважение към решенията на OFAC по въпроси на националната сигурност и външната политика - т.е. трябва да действа по различен начин от обикновено административно дело и дори самият Божков не оспорва този повишен стандарт;

- т.е. трябва да действа по различен начин от обикновено административно дело и дори самият Божков не оспорва този повишен стандарт; OFAC е действала разумно, когато е приела, че Божков е участвал в подкуп;

Божков не е доказал достатъчна промяна в обстоятелствата, нито достатъчни коригиращи мерки, които да оправдаят премахването му от санкционния списък.

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Американската служба посочва, че дори българският бивш хазартен бизнесмен да е бил обект на изнудване, то това не отменя участието му в даване на подкупи. Още един аргумент срещу защитата на Божков - OFAC цитира решение по делото United States v. Kahn (САЩ срещу Кан), в което съдът посочва, образно казано, че всяко дело за подкуп включва известна степен на принуда от страна на длъжностно лице. Според правителството на САЩ - дали е налице подкуп, не зависи от това дали конкретният субект е бил изнудван. Дал ли си нещо на държавен служител в замяна на благоприятно решение, то това продължава да бъде подкуп според Изпълнителна заповед 13818.

Снимка: БГНЕС

OFAC твърди, че предложените от Божков коригиращи мерки са недостатъчни, защото те „няма да докажат в достатъчна степен, че видът поведение, послужил като основание за включването му в списъка, е преустановен и… (няма) да покажат промени в обстоятелствата, които да гарантират, че такова поведение няма да се повтори. Например предложените коригиращи мерки не отговарят адекватно на миналото поведение, поради което е бил включен в списъка, нито на подобни дейности, във връзка с които продължава да бъде обект на наказателно разследване в България". Според американската администрация Божков трябва да докаже не само че има нови обстоятелства, а че тези обстоятелства реално премахват основанията за санкции. Според OFAC Божков трябва да докаже, че службата е допуснала явна грешка или произвол.

Този документ е възражение срещу искането му съдът директно да реши делото в негова полза. Правителството настоява делото да бъде прекратено или да бъде решено в полза на САЩ.

Борисов, Горанов и още една корупционна нишка

Също така американската администрация за първи път споменава името на лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов - вече не само като цитиране на показанията на Васил Божков. OFAC твърди, че Божков е признал, че е плащал пари на Бойко Борисов и бившия финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов, както и че плащанията са били направени в замяна на благоприятно отношение към бизнеса му. Само че след това идват доста по-силни думи за дадените подкупи на конкретните лица: "OFAC установи, а ищецът призна". Така за първи път администрацията казва, че е стигнала сама до доказателства и за участие на Борисов. Владислав Горанов преди години пък беше също санкциониран от службата по закона "Магнитски".

Тази част от документа вече беше разгласена от BIRD.bg и Mediapool, а Бойко Борисов отвърна: "Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема, и съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе - абсолютна лъжа".

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Отново на темата как според OFAC изнудването и даването на подкуп не се самоизключват - администрацията на САЩ е преценила, че Божков е могъл да продължи дейността си, печелил е от нея, плащал е процент от печалбите и без подкупите не би реализирал същите високи печалби. Тук се прави аналогия с друго дело от съдебната практика - United States v. Lee Stoller Enterprises.

OFAC твърди, че доказателствата показват, че Божков е знаел, че плащанията са незаконни. Освен това службата обръща внимание на втори корупционен сюжет - според нея Васил Божков е признал, че е плащал на бившия председател на Държавната комисия по хазарта във връзка с отнемане на лицензите на негови конкуренти. OFAC използва този случай като независимо доказателство за модел на корупционно поведение и като аргумент срещу тезата на бизнесмена за изнудване.

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Ищецът оспорва определението на OFAC, че той е „най-богатият човек в България със значително влияние“ - Божков твърди, че това не доказва, че не може да бъде изнудван. Но според OFAC "това все пак сочи, че той разполага със средствата да се ангажира с подкуп, което, от своя страна, сочи, че той действително е давал подкупи. Нещо повече, макар и ищецът евентуално да може да бъде подложен на изнудване, правилната реакция на принуда от страна на корумпирани държавни служители би трябвало да бъде да се обърне към властите, а не да плаща подкуп".

Продължаващи хазартни операции в Молдова и Грузия?

OFAC твърди, че има публични сведения, че Божков продължава да има хазартни операции в Молдова и Грузия. Обвиняемият у нас бизнесмен отрича. В документа пише дословно следното: "Ищецът също така твърди, че OFAC е допуснала грешка, като се е позовала на информация, според която ищецът е замесен в хазартни дейности в Молдова и Грузия, въпреки че той е отрекъл това. Ищецът твърди, че пренебрегването на необоснованите му отричания и позоваването на тази информация по някакъв начин „обръща“ стандарта за „съществени доказателства“. И отново ищецът не улавя същността на въпроса". Стандартът за „съществени доказателства“ изисква да се прецени дали включването му в списъка е подкрепено от такива: "Ако действията на OFAC не са били произволни (...) и са се основавали на съществени доказателства, съдът трябва да потвърди решението ѝ". Божков иска от съда да прецени отново информацията, че има бизнес извън България, спрямо твърдението му, че не притежава такъв.

Снимка: БГНЕС

Божков твърди, че OFAC спекулира, че той продължава да се възползва от резултати от корупция. Службата обаче се позовава на липсата на финансово възстановяване и на признанието на Божков, че има достъп до средства, спечелени преди санкционирането му. Васил Божков е предложил мерки, за да покаже, че е променил поведението си:

излизане от хазартния бизнес;

подлагане на одит;

прекратяване на отношенията с лица, свързани с корупция.

Той казва, че OFAC е трябвало конкретно да обясни защо тези мерки не са достатъчни. Администрацията на финансовото министерство на САЩ отговаря, че причините са изложени. Според нея Божков не е доказал достатъчно убедително, че поведението, довело до санкцията, действително е приключило и няма да продължи.

На последната страница от този документ правителството казва следното: "Ответниците учтиво молят съда да отхвърли искането на ищеца за постановяване на съдебно решение по съкратена процедура и да уважи искането на ответниците за отхвърляне на иска или, като алтернатива, за постановяване на съдебно решение по съкратена процедура".

Делото все още продължава.