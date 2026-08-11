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Морган Фрийман издаде албум, събрал 100 години от историята на блуса (ВИДЕО)

11 август 2026, 17:23 часа 752 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Морган Фрийман издаде албум, събрал 100 години от историята на блуса (ВИДЕО)

Легендарният актьор Морган Фрийман издаде албум, който обхваща 100 години от историята на блуса, съобщава АП. Агенцията разказва за любовта на носителя на „Оскар“ към този музикален жанр и за това как се стигнало до идеята да бъде издаден подобен албум.

Как Фрийман се запалва по блуса

Преди 25 години Морган Фрийман бил в град Кларксдейл в щата Мисисипи, когато група туристи го попитали къде могат да послушат блус. Музиканти имало в изобилие, но места, където да се свири - не. „Нямаше нито едно място, за което да гарантираме, че можеш да влезеш и да чуеш блус“, казва актьорът пред АП. „Затова трябваше да го създадем.“

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Така Фрийман и неговите бизнес партньори - тогавашният кмет Бил Лъкет и Хауърд Стовал - се вдъхновили да отворят блус клуб в Кларксдейл, наречен Ground Zero Blues Club. А съвсем наскоро те създават и Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience - пътуващ състав от блус музиканти, които съчетават любимия южняшки жанр с класически симфонични композиции. Този петък те издават и албум под същото име.

Легендарният актьор участва в проекта като продуцент и разказвач, а не като изпълнител. Това е оставено на професионалистите - на звезди като Тадж Махал, Keb' Mo', Шемекия Коупланд, Тиърни Джаксън, на хора на Музикална академия „Стакс“, на лондонския оркестър Chineke! и много други.

„Обичам блуса. Обичам музиката. Не мога да твърдя, че съм експерт - това не е моята роля“, казва Фрийман. „Аз съм просто ентусиаст, но това е необходимост.“

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Преди появата на албума пътуващите концерти на Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience се родили от една проста идея: как Фрийман и екипът му да представят тази музика пред света.

100-годишната история на блуса в един албум

„Блусът е важна част от американската история, родена в делтата на Мисисипи сред трудности и лишения, но той очевидно отеква в сърцата на хората и културите по целия свят - както заради прекрасното си звучене, така и заради скритото послание в него“, казва Ерик Майер, партньор на Фрийман и съпродуцент на проекта. Той се присъединява към блус клуба на актьора през 2018 г. „Измислихме концепцията, за да пренесем тази музика в нови кътчета на света и пред изцяло нова публика.“

Превръщането на живото изпълнение в албум означавало съкращаване на близо двучасово шоу до около 45 минути, разпределени в 12 песни, като същевременно се запази форматът. Албумът включва видео импресии, както и „кинематографичен разказ“, предоставен от Фрийман и записан в клуба в Кларксдейл.

„Ние предлагаме музикална история, една 100-годишна хроника от 30-те години на миналия век до наши дни, която проследява еволюцията на блуса“, казва Майер.

Специфичният глас на Фрийман открива албума, описвайки жанра с истинска поезия, поднесена върху завладяващото и вълнуващо изпълнение на госпъл-блус класиката на Блайнд Уили Джонсън от 1927 г. „Dark Was the Night, Cold Was the Ground“.

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„Това е музика, която даде глас на един народ, на неговата болка, неговата надежда и неговата непреклонност“, рецитира Фрийман. „Музиката не е просто мелодия, разбирате ли? Тя е памет, тя е история, грижливо съхранена във времето - ехото от изживени и изгубени животи, съкрушение и надежда, преплетени в едно. И никъде това не е по-вярно, отколкото в блуса.“

Последното парче в албума е в изпълнение на Кийт Джонсън - родственик на блус легендата Мъди Уотърс. Джонсън прави кавър на песента „I Lied to You“ на Рафаел Садик и Лудвиг Йорансон, включена в спечелилия „Оскар“ филм „Грешници“ от 2025 година.

Това слага финалния щрих на 100-годишната история на блуса, но служи и като доказателство, че един филм може да направи този жанр отново част от ежедневния разговор на хората. Това е нещо, което Фрийман също се надява да постигне. Той иска да бъде сигурен, че блусът няма да бъде забравен, отбелязва АП.

„Това е отговорност, която поехме. Надеждата ни е, че този проект - както всяко нещо, което докосва хората - ще пусне дълбоки корени. Знаете ли, блусът всъщност е истинската музика на Америка“, казва той. „Затова наш дълг е да я поливаме, да я подхранваме и да я пазим жива, за да продължи да съществува.“

Майер добавя, че техният проект за албум предхожда филма „Грешници“. Той добавя, че режисьорът Райън Куглър му е казал, че блус клубът във филма е бил частично вдъхновен от Ground Zero Blues Club. В края на краищата действието във филма се развива именно в Кларксдейл. Но за тях е „прекрасно съвпадение“, че и двете произведения имат силата да доближат блуса до широката публика.

И може би един ден Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience ще получи същите високи оценки от критиката, каквито получи и филмът „Грешници“, коментира АП. Албумът има право да се състезава за наградите „Грами“ през 2027 г.

„Ще подадем кандидатури в множество категории“, казва Майер. „Имаш ли място на рафта за трофеи, Морган?“ „Да, да. Искам я“, усмихва се 89-годишният Фрийман.

„Звучи ми доста добре", казва Фрийман по повод възможността да добави „носител на Грами“ към титлата си „носител на Оскар“.

 

Източник: БТА

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Морган Фрийман блус
Весела Софева
Весела Софева Редактор
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