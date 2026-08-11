Филип Донков открива турнето на D2 в Бургас

На 15 август Бургас ще даде старт на националното турне „100 години TOUR“ на D2, като концертът в Летния театър обещава да бъде една от най-специалните вечери в лятната програма на групата. Освен Димитър Кърнев, Дичо Христов, Александър Обретенов, Васил Вутев и Радостин Василев, които са оставили своя следа в българската музика, публиката ще види на една сцена и младия талант Филип Донков, оригиналния клавирист на D2 - Краси Тодоров, виртуозния китарист Георги Димитров – Жожо и харизматичния Део.

Концертът ще започне с изпълнения на Филип Донков – един от младите български артисти, които все по-уверено привличат вниманието на публиката. Музикалният му път вече включва участия с утвърдени изпълнители и изяви на големи сцени. Със своя вокален стил и сценично присъствие той е сред новите имена, на които D2 дават възможност да бъдат чути от широка публика.

Особено специален момент в Бургас ще бъде акустичната част на концерта, в която към D2 ще се присъедини феноменалният китарист Георги Димитров – Жожо. Музикантът завършва бакалавърска степен по китара в Университета за музика и сценични изкуства в Грац, а след това продължава образованието си в Кралската академия за музика в Лондон. Носител е на престижни международни отличия, сред които Първата европейска Бахова награда в Дармщат, а през 2024 г. става първият българин със самостоятелен китарен рецитал на Bachfest Leipzig.

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В тази по-интимна част от вечерта Радостин Василев – вокалист и китарист на D2, ще изпълни новото парче „Вярвам в теб“, а музикалният разговор между различните поколения ще продължи с още една специална среща.

На сцената ще се появи и Део – дългогодишен приятел на D2, с когото групата има специална връзка през годините. Заедно те ще представят и новата им песен „Свобода“ – поредния музикален момент, който показва, че за D2 историята не е повод само за връщане назад, а и възможност да продължават да създават нова музика.

Самият концерт ще върне на сцената и Краси Тодоров – оригиналния клавирист на D2, който отново ще бъде част от състава и ще бъде пресъздаден познатия звук на групата в пълния ѝ оригинален състав.

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„100 години TOUR“ е националното турне на D2, което ще премине през Бургас, Пловдив, Стара Загора, Варна и София. След концерта на 15 август турнето продължава на 9 септември в Пловдив, 10 септември в Стара Загора, 12 септември във Варна и завършва на 22 октомври в София.

Билети могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim, EPAYGO, EasyPay, Grabo и касите по места.

D2 превръща "100 години TOUR" в сцена за следващото поколение български музиканти