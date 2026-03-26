HVD Hotels разкриха тайните на мечтаната почивка със специалното събитие: “Изкуството на гостоприемството”

На 25.03.2026 г. се проведе “Изкуството на гостоприемството” - специално събитие, с което HVD Hotels представи богатото си портфолио от хотели и тяхната ясна философия - гостоприемство, разнообразие и отдаденост.

Още в началото на презентацията разбрахме, че тук понятието “туризъм” е заменено с нещо много по-дълбоко, а именно - истинско отношение към госта. С впечатляващата колекция от девет хотела, HVD доказва, че съвършенството вече е утвърден стандарт.

Минималната оценка на гостите e 9 - още едно доказателство, че в HVD обслужването е на следващо ниво. Веригата се гордее с премиум обслужване, безупречно качество на храната и грижа към предпочитанията на всеки гост. Казано накратко - всичко необходимо за една мечтана почивка.

Историята започва с Viva Beach в Златни пясъци - първият хотел, поставил основите на това, което днес разпознаваме като почерк за изтънченост и грижа.

С времето портфолиото на HVD се разгръща и обогатява с емблематични локации като Miramar в Обзор, отворен преди повече от две десетилетия върху самия морски бряг, както и Reina del Mar - най-новото бижу на HVD, разположено върху внушителните 120 декара, където планината и морето са в идеална композиция.

Всички стаи на Riviera пък откриват гледка към морето - детайл, който няма как да пропуснем. Само си представете да се събуждате с безкрайното синьо или да наблюдавате магичните залези на хоризонта. Хотел Oasis несъмнено е перфектно място за специални събития, с десетки сватби, планирани само тази година. А Club Bor в Слънчев бряг ни гарантира мечтано спокойствие, далеч от шума. Очакваме с нетърпение и цялостната реновация на хотел Imperial, която ще го издигне до нов символ на лукса на Българското Черноморие.

Сред перлите в колекцията се откроява и HVD Lotos, част от Ривиера Холидей Клуб - очарователен четиризвезден хотел, сгушен между вековна гора и морския бряг.

Както споменахме, HVD се грижат за желанията на всеки, затова въвеждат в Ривиера Холидей Клуб концепцията adults-only в своята “Nympha”, която получава награда за “най-близкия хотел до морето в цяла Европа”! Признание, за което нямаме търпение да се уверим сами.

Общото между всички хотели на HVD обаче остава тяхната силна идентичност - комбинация от богата история, безупречно обслужване и философия, поставяща госта в центъра на всичко. Можем да усетим това и в ненадминатата гастрономия на веригата.

Шеф Иванов, кулинарен директор на HVD Riviera, беше специален гост на събитието, за да сподели своята страст към храната като изкуство, изградено върху опита му в едни от най-престижните кулинарни школи в света. За него вкусът е емоция, спомен и преживяване - идея, която напълно се припокрива с духа на HVD.

А освен отличната си кулинария, по време на “Изкуството на гостоприемството” HVD Hotels презентира и своите СПА центрове - като естествено продължение на цялостната концепция за грижа.

Като финал бихме добавили, че HVD Hotels впечатляват не само с условия за идеална почивка, но и с много възможности за корпоративни събития и бизнес срещи. В Reina del Mar и Riviera Beach ще откриете едни от най-големите конферентни зали на Черно море, а съвсем скоро в HVD Reina del Mar предстои и откриването на нов модерен конферентен център, проектиран да отговори на изискванията на всякакъв тип събития – от бизнес срещи до мащабни конференции.

Без значение дали става въпрос за корпоративна среща или тиймбилдинг, обслужването в HVD и зашеметяващите крайбрежни локации гарантират създаването на незабравими спомени у всеки, прекрачил прага на хотелите от веригата.

Накрая на презентацията екипът на HVD ни очарова със специална томбола, от която бяха раздадени 3 ваучера с общо 6 нощувки. А след това бяхме поканени на специален коктейл, на който дегустирахме изискано вино и ароматни специалитети.

И тъй като топлите месеци съвсем наближават, ви препоръчваме да разгледате цялата гама от услуги на HVD в официалния им сайт. И да изберете най-подходящия комплекс за вашата мечтана почивка.

