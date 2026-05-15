Еко селище “Дебели Даб”: Живописна приказка край Пирин

Природата вече е разлистила ярките си тонове и желанието да им се насладим става все по-силно. И когато говорим за палитра от цветове, веднага се сещаме за еко селище „Дебели Даб“. Мястото се намира край село Стара Кресна и определено разкрива една по-различна България - дива, красива и пленяваща. Заобиколено от величието на Пирин, Влахина и Малашевска планина, и прегърнато от течението на река Струма, “Дебели Даб” ни дарява красиви пейзажи и редица приключения. Еко селището започва като семеен проект с щипка ентусиазъм и любов към природата. А днес ни очарова с несравнимо спокойствие и гостоприемство.

“Дебели Даб” посреща своите гости с уют и светлина. Мястото разполага с 12 просторни стаи, изпълнени с домашен уют и гледки, способни да ни оставят без думи. Всяко събуждане тук е съпроводено от панорама към Пирин, а вечерта започва с топлината на домашна кухня. Малък но важен детайл: ястията се приготвят с местни продукти и разбира се - много грижа. Дървеният интериор и величествените гледки, които ресторантът разкрива, предразполагат към сладки приказки и мечтан релакс. Мястото е подходящо както за семейна почивка, така и за ваканция с приятели или любим човек.

Еко селището предлага активности за всички възрасти, включително велосипеди под наем, стрелба с лък и настолни игри, които създават моменти на близост и забавление. А през топлите месеци можете да се разхладите в открития басейн след поредната планинска разходка.

Пространството е отворено и за домашни любимци, защото както казахме: тук всеки е добре дошъл.

В случай че се появи желание за силни емоции, на хоризонта се появява партньорството с рафтинг клуб Рефлип. Река Струма е известна като арена за едни от най-вълнуващите приключения в България. Водата носи динамика, смях и неподправен адреналин, а всяко преминаване през бързеите - едновременно изпитание и удоволствие. С помощта на опитни инструктори, можете да се насладите на безопасни рафтинг приключения, които ще ви оставят вечен спомен. Очакват ви цели 13 километра спускане, скачане от скали и много изненади.

Като за финал, бихме добавили, че „Дебели Даб“ надхвърля представата за обикновена почивка. Мястото събира в себе си онази рядка комбинация между тишина, спокойствие и адреналин.

с. Стара Кресна E79 2845, Стара Кресна

+359 882338462

info@debelidab.eu

https://debelidab.eu/