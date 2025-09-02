Ново място в София: Seewines Лозенец

Богатата винена карта на София крие безброй интересни места – барове, магазини и ресторанти, в които всеки любител се чувства като у дома си. Но има едно специално кътче, което отдавна е спечелило сърцата ни със своя откривателски дух: Seewines. Място, което умее да събира хората, да превръща всяка дегустация в история и да кара дори и непознати да се чувстват като част от общност. А с чисто новия си дом в София, тази общност вече има още едно пространство за споделяне.

Това е третата локация на любимите ни откриватели и нямаме търпение да видим какви изненади са ни приготвили този път. Магазинът се намира в живописния Лозенец и ни омагьосва още с прекрачването на прага. Посреща ни топъл, елегантен интериор, отзивчив екип и рафтове, натежали от невероятно вино, което само чака да бъде опитано. Находките тук впечатляват с разнообразие – от вечни класики и предложения за всеки вкус до редки сортове и изненадващи открития, които бързо намират своето място сред фаворитите ни. И за да не се загубим между богатия избор от над 1300 етикета, екипът на Seewines е винаги насреща – готови да препоръчат, да разкажат историята зад всяка бутилка и смело да ни поведат към нови вкусови открития. Тяхната роля е не просто да консултират, а да превърнат пазаруването в едно малко винено приключение.

И тъй като преди всичко виното е култура, която се споделя, в новата локация на Seewines барът е естественото продължение на магазина. Място, където можем да седнем, да поговорим, да опитаме и да се влюбим във вино, което едва ли бихме се осмелили да пробваме сами. Тук атмосферата е приятелска и гостоприемна, а всеки посетител гарантирано се връща отново и отново. Освен това пространството е впечатляващо голямо – над 200 кв.м, които създават усещане за топлина, комфорт и уют. Събитията също неизменно присъстват – дегустации, тематични вечери, срещи с производители и още много моменти, които ни разкриват нови и нови хоризонти. Най-хубавото е, че пространството дава възможност за организиране на частни събития, така че да празнуваме най-специалните си поводи в компания на любими хора и добро вино.

ул. “Златен рог” 20

088 484 3956

https://seewines.com/