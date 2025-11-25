Cafemag – гурме кафе с характер

Винаги когато сме в настроение за фантастично кафе в приветлива обстановка, краката ни сякаш започват да се движат сами – и уверено се насочват към най-близката локация на Cafemag. Това е едно от онези места, които съвсем естествено ни карат да се чувстваме точно като у дома. Отношението е топло и приятелско, времето тече неусетно, а всяка напитка е като прегръдка за душата.

Онлайн магазинът на Cafemag е една безценна съкровищница за нас, любителите. Освен висококачествени сортове кафе, откриваме също така чай, професионално оборудване и дори разнообразие от сладки, солени и био продукти. Опциите са толкова много, че лесно бихме могли да се изгубим сред тях – винаги има нещо ново за опитване, а селекцията е подбрана с много вкус и внимание към детайла. Но истинската магия на Cafemag се усеща най-силно в техните локации – където ароматът ни омагьосва още от входа, а от витрините надничат апетитни закуски и сезонни предложения. Тук можем да опитаме от собствения им бранд ALLDA Speciality Coffee с блендове от цели 6 региона: Коста Рика, Гватемала, Бразилия, Колумбия, Етиопия и Перу. Всеки от тях носи специфично усещане, така че да открием най-подходящия вкус. А за още повече разнообразие ежеседмично тук пристига „гостуващо кафе“, което позволява на посетителите да опознаят нови хоризонти. Ако пък търсим малко повече топлина, насреща е насипният чай ALLDA – селекция от билки и плодове, която идеално допълва менюто.

Обектите им вече се разпростират на няколко места в София, както и в Пловдив и Велинград. Всеки от тях има собствен характер, но всички споделят онзи познат уют и стил, който прави Cafemag толкова разпознаваем. В локацията им в Горна баня разполагат и с пекарна за кафе: малко удоволствие за всички, които обичат да наблюдават процеса отблизо и да усещат аромата на прясно изпечени зърна във въздуха. Съвсем наскоро към семейството им се присъедини и нов обект в Park Center – още едно място, където човек може да се отпусне за минутка спокойствие между задачите. Намира се на етаж -2 и търпеливо ни очаква както с огромно разнообразие от продукти, така и с добро настроение.

Пълен списък с адреси

088 474 5369

https://cafemag.bg/