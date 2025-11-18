Романтични вълнения: 4 ресторанта за перфектна среща

Спорт:

18 ноември 2025, 16:37 часа
Любовта трябва да се празнува. И не говорим само за Свети Валентин, годишнина или лични поводи. Тя трябва да бъде показвана ежедневно - с малки жестове и широки усмивки. А един от най-добрите начини да зарадвате човека до вас е с вечеря в стилен ресторант. И да, повярвайте ни - това никога не излиза от мода. Приказна атмосфера, ароматни специалитети и време само за вас двамата… Какво повече ви трябва? Затова сега ви водим на разходка из 4 софийски кътчета, идеални за романтична вечеря:

“Щастливеца” - Сан Стефано Плаза: Когато любовта има вкус на щастие

Има вечери, в които всичко спира на пауза. Светът навън притихва, градът се разтваря в светлините си, а времето остава само за двама. В такива моменти любовта празнува и ни води на романтична вечеря. Не къде да е, а точно в “Щастливеца” - Сан Стефано Плаза. Несъмнено бихме описали ресторанта като място, където човек може да се влюби - в човека срещу себе си, във вкуса и в самия живот. Обновената есенна декорация прегръща гостите като любим шал - със златни цветове и меки декорации. А концепцията “Farm to Table” превръща вечерята в пътуване - от българските занаятчийски фермерски продукти до ръцете на майсторите в кухнята. Освен това, веригата притежава своя собствена кулинарна вселена - работилница за месни деликатеси, пекарна и сладки изкушения.

Можете да започнете вечерта с новите есенни предложения. Сред тях изпъкват салатата със запечено козе сирене и печена тиква, както и тиквената крем супа с млечен мус, горгонзола и козуначени крутони. И да - на вкус е толкова обещаваща, колкото и звучи. Определено останахме впечатлени и от пълненото пилешкото филе с трюфелов крем и запечени броколи в пекорино сос. А „Приказки под шипковия храст“ (крехко свинско бон филе, глазирано с био шипков мармалад и поднесено с бататени картофки) е ястие, сякаш писано от самия живот. То комбинира сладост и сила, въображение и внимание - така, както само любовта може да го направи. Менюто разгръща и други любовни истории - паста, ризото, лазаня, морски специалитети и пици, поднесени с идеята, че тук храната е изкуство, а щастието - най-важната съставка.

(Чийзкейк с кестени, сини сливи и горгонзола сладолед)

И когато вечерта достигне своята най-сладка част, десертите на „Щастливеца“ заемат своето място. Чийзкейкът с кестени, сини сливи и горгонзола сладолед е неоспорим фаворит, а кюнефе сармата с рози и ванилов сладолед е нежна целувка, ухаеща на романтика - като спомен от разцъфнала градина.

Накрая бихме добавили, че „Щастливеца“ е цяло състояние на духа, онзи миг между две вдишвания, когато всичко е точно както трябва да бъде. И Алеко Константинов би се усмихнал, защото тук щастието наистина живее - в споделената трапеза, в топлото отношение и в погледа, който казва повече от думите.

София център, ул. „Сан Стефано“ 22

02 441 3344

https://shtastliveca.com/

Kuzina: Вечеря за влюбени в гръцки стил

До следващия миг, когато гръцкото слънце нежно ще гали кожата ни, може би остават месеци, но усещането за онова безкрайно, ефирно лято е все още живо. И макар студът да се е настанил над София, южната ни съседка продължава да ни прегръща по най-топлия и нежен начин в Kuzina. Тук любовта към Средиземноморието се възражда така естествено, сякаш Егейско море е поело дъх и го е изпратило право в сърцето на столицата. Атмосферата в ресторанта посреща двойките с топли земни тонове, естествени материали и деликатни акценти, напомнящи за тихия шепот на морето. А нежната музика създава ритъм за разговори, които текат плавно, естествено, интимно.

 

В Kuzina всяко ястие е малка история, която чака да бъде споделена. История за далечни острови, любими вкусове и незабравими спомени. Менюто пренася гостите от Крит до Пелопонес, от Миконос до Северна Гърция. А Шеф Стефанос Стамидис комбинира простотата на традиционните рецепти с модерно гурме изкуство. За начало свежата праcини салата с плодове, цитруси, мед и сирене „Тираки“ се усеща като първата целувка на морския бриз - лека, ароматна и пленяваща. Малките кюфтенца от тиквички с йогурт мус пък приканват към споделяне и усмивки. А за основно, вечерта може да поеме по два различни пътя - към морето или към земята. Сувлакито със сьомга и скариди акостира на масата право от Егейско море, а рибата на деня „Psari“ е още едно неустоимо изкушение от дълбините. Влюбихме се и в топлината на пастициото с бавно задушено телешко рагу с прясна паста и крем от гравиера.

Финалът на вечерята също е част от магията. Баклавата „100 кори“ с цитруси, рози и шамфъстък носи аромата на гръцките улици в късна вечер, а сладкото „дзадзики“ с йогурт, бял шоколад и гранита от зелени плодове е свежо и леко като споделена усмивка. Но най-романтичното в Kuzina е чувството, че времето се забавя. Че виното омекотява думите, музиката прикрива шума на града, а атмосферата позволява на двойките просто да бъдат себе си. В сезон, който ни припомня колко далеч е слънцето, Kuzina доказва, че лятото всъщност може да бъде само на една вечеря разстояние.

София Център, ул. “Хан Аспарух” 36

+359 879 055 999

https://kuzina.bg/bg/

Constantinoff RestoBar: Любов по софийски, вдъхновена от Алеко

Понякога най-романтичните мигове се случват тихо - без думи, без очакване, просто когато светлината е приглушена, а въздухът носи обещание за нещо красиво. И щом стане дума за подобни елегантни вълнения, мисълта естествено ни отвежда към Constantinoff RestoBar. Вдъхновен от мечтателя Алеко Константинов, ресторантът пресъздава онзи стремеж към откриване на света и любовта във всичките ѝ форми. Тук есента пристъпва нежно - с топли багри, ухаещи подправки и меки кадели. Атмосферата е като изтъкана за двама - интимна, дълбока, леко мечтателна.

Менюто на Constantinoff е цял пътепис, вдъхновен от вкусове и аромати - съвременен, но и дълбоко свързан с българската душевност. „Константиновата“ салата например е свежа почит към традицията - домати, краставици, натрошено сирене и кадифен бобен сумак крем. Сред предложенията за споделяне се открояват медената питка със страчатела, горгонзола и тиквен мус - малка есенна магия, както и бри с пистачио крем и меден крамбъл, превръщащи първите минути на вечерта в тих празник. Криспи тигровите скариди с пикантен чипотле майо пък са игрив акцент, а за основно - бавно печен свински джолан на пещ или кехлибарено свинско филе с тиквен мармалад и шипков сос. Менюто е сезонно, създадено от фермерски и занаятчийски продукти, а голяма част от ястията оживяват пред очите на гостите - чрез live презентации, издигащи вечерята до елегантно представление.

(Трюфел лазаня с диви гъби, черен трюфел и маскарпоне)

Constantinoff черпи вдъхновение не само от природата, но и от своя патрон - Алеко Константинов. Духът на “Щастливеца” е вплетен в новото коктейлно меню „До Чикаго и назад“ - препратка към едно от най-емблематичните български пътешествия. Петте авторски коктейла („На парахода“, „На Бродуей“, „При Ниагарския водопад“, „На японския щанд“ и „Носталгия“) пресъздават по умел начин вкусовете на света и времето, в което се заражда коктейлната култура. Те са пътешествие през спомени, аромати и усещания, носещи щипка поезия и щедра доза романтика. Казано накратко - съвършен завършек за една вечер, в която любовта заема главна роля. За десерт, „Тайната градина“ с йогурт крем и кестенови нотки или нутела тартът с филаделфия и малиново сорбе оставят финален акорд на сладко вълнение - онази нежна следа, с която се запомня една истински красива среща.

София център, бул. „Витоша“ 31-33

0885 266 566

https://constantinoff-restobar.com/

Captain Cook: Вечеря сред вълните на романтиката

Сред нежната светлина на залязващия ден и приглушения блясък на морски акценти, Captain Cook в хотел Маринела сякаш разгръща платна в центъра на столицата. Това е място, където любовта към морето и добрата храна се срещат на палубата за едно по-различно преживяване. Атмосферата е като извадена от морски пътепис - барът във формата на кораб, старинните карти, мачтите и меката топлина на интериора ви пренасят на пътешествие из сините дълбини.

Менюто на Captain Cook е цяло вдъхновение - като любовно писмо, написано с вкус и финес. Ресторантът е прочут с пресния си улов, приготвян по седем емблематични начина, както и с най-висококачественото телешко месо и свежите сезонни продукти. Особено внимание обаче заслужават тартарите. Ние се спряме на препоръчаните от главния готвач тартар от сьомга в свеж такос от литъл Джем и телешки тартар от Уагу с тапиока и пикантни краставички. Останахме очаровани и от новото изкушение - филе от сьомга с хрупкава пистачио коричка, пюре от сладки картофи и лек портокалов сос. А за началото на вашата морска приказка ви препоръчваме салатата със скариди и манго. Бихме я описали като първа среща - нежна, свежа и пълна с обещания. Сред фаворитите на ресторанта изпъква и Трио Капитан Кук - комбинация от октопод, скариди и калмари на плоча със Средиземноморски сос. А за онези, които търсят класически вкус, лавракът на BBQ с печени зеленчуци и резен лимон е още едно ароматно бижу.

В залата на Captain Cook всичко говори на езика на романтиката - от нежната светлина до тихата музика. Погледите се срещат над чаши с вино, а ароматът на прясно приготвени ястия се слива с чувството за уют и близост. Обслужването е ненатрапчиво и изискано - подчертаващо вниманието към всеки гост. Ресторантът разполага със 180 места, но атмосферата остава интимна и топла, създавайки перфектната сцена за двама. Относно финалът, той принадлежи на десертите - един сладък епилог на кулинарната поезия. Протеиновият кейк със сезонни плодове е лек, нежен и деликатен, докато шоколадовото суфле просто разтапя сетивата, оставяйки усещането за пълно щастие.

Освен в София, Captain Cook ни посреща и в морската ни столица за още вечери, посветени на романтиката.

ж.к. Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ 100

Варна, Морска гара

0882 999 001

Уебсайт

Евелина Георгиева
