Paprika: вкусът на Унгария

В днешния свят почти всичко в ежедневието ни се случва бързо. Придвижването, пазаруването, общуването, понякога дори и храненето. Но покрай цялото това бързане често губим нещо много важно, а именно усещането за автентичност, за истински вкус и храна, която носи характер, смисъл и топлина. Затова винаги се радваме, когато открием място, което ни напомня да забавим крачка, да опитаме нещо различно и да се насладим на историята, която има да ни разкаже. Място като Paprika – хранителен магазин, събрал най-доброто от вкуса на Унгария.

Историята им започва през 2018 г., вдъхновена от тази така интересна кухня и култура – топла, искрена и толкова гостоприемна, че кара всеки да се чувства като у дома си. И точно това усещане успява да се пренесе у нас, когато Paprika за пръв път отваря врати. В основата на тяхната селекция стоят автентични деликатеси, подбрани с внимание и грижа. Откриваме колбаси, различни видове шунка и наденица, пастети, както и специалитети от говеждо, дивечово и свинско месо от специална унгарска порода. Няма да се разочароват и любителите на по-сладките и ароматни изкушения – те могат да избират от фантастични шоколади и десерти, кафе и вина от прочутите региони Токай и Егер, кремове и пасти от люти и сладки чушки и разбира се, най-различни подправки. И ако трябваше да купим само едно нещо от Paprika, то със сигурност бихме се спрели на висококачествения унгарски червен пипер, който придава онзи вълшебен вкус на повечето традиционни рецепти.

В Paprika всяка среща с клиент е лична и специална. Екипът зад щанда е винаги насреща, за да разкаже, да препоръча, да сподели история. Те познават всеки продукт до последната му съставка: откъде идва, за кого е подходящ и как най-добре да бъде приготвен, за да се усети истинският му вкус. Именно това внимание към детайла и индивидуалният подход превръщат магазина в специално място – където не просто пазаруваме, а се потапяме изцяло в уютната атмосфера, откриваме смело и всеки път научаваме по нещо ново. Най-хубавото е, че всяка седмица има различни продукти на промоция, за да можем спокойно да опитаме от всичко. А в някои специални почивни дни през зимата тук можем да се стоплим с автентичен унгарски гулаш, приготвен по оригинална рецепта.

ул. “Милин камък” 15

087 851 6495

