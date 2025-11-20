Винена дегустация сред лозята в Libera Estate

Има някои удоволствия в живота, които просто няма как да ни омръзнат. Като например това да се наслаждаваме на великолепно вино, да усещаме как всеки от съвършено балансираните компоненти нежно гали сетивата ни, а от бутилките се лее истинска поезия. Вино като от Libera Estate – изба, родена от любов към земята и вековните традиции.

През 2013 г. в подножието на Пирин, между Мелник и Сандански, се появява Libera Estate. Бутиковата винарна носи името на богинята на плодородието и свободата в римската митология – символ на изобилие и вдъхновение. Тук, в този слънчев и пропит с история край, природата осигурява една съвършена сцена винопроизводство – мек, почти средиземноморски климат, нежни ветрове и уникални песъчливо-глинести почви, даряващи плодовете с характер и дълбочина. Избата се простира на цели 350 декара живописни лозя между селата Хотово, Лозеница и Зорница. А в сърцето на тези лозя се намира дегустационната зала на Libera Estate – вълшебно място, където времето спира. Гостите могат да опитат вината точно там, където са родени, заобиколени от безкрайни редове зреещо грозде, спиращи дъха гледки и нежни аромати. А за още по-изискано преживяване, дегустацията се допълва от апетитни деликатеси, плодове и сирена, с които вкусовете оживяват.

В първите години от Libera Estate се доверяват предимно на прочутите местни сортове като Широка Мелнишка лоза, Сандански мискет, Мелник 55, Керацуда и други. В комбинация с някои утвърдени международни сортове, се появява първата им селекция – елегантна и модерна, но все пак дълбоко свързана с българската история. Малко по-късно, през 2017 г. избата поема смело напред – с обновена визия, разширено портфолио и още по-амбициозен стремеж да покаже истинското лице на българското вино. Серията им Libera Differente залага на нови и многообещаващи сортове като Каберне фран, Верментино и Асиртико, а серията Hotovo е истинската им гордост. Тук се открояват Сира, Шардоне барел, Ред кюве и впечатляващият Мелник бленд – единственото вино в България, което съчетава трите емблематични сорта на региона: Широка мелнишка лоза, Мелник 55 и редкия Мелник 82. Лимитирани, комплексни и добре структурирани, вината от серията са високо оценявани на редица престижни конкурси и изложения.

Днес мисията на Libera Estate остава непроменена – да пише истории за българското вино с всяка бутилка, която произвежда. За топлото южно слънце, за ароматите на зряло грозде и за величествените планини, които сякаш го закрилят със склоновете си. А ако нямаме възможност да посетим слънчевата винарна, винаги можем да поръчаме тези произведения на изкуството от удобния им онлайн магазин.

с. Хотово

тел. за контакт: 087 670 1583

тел. дегустационна зала: 087 771 4210

https://liberaestate.com/