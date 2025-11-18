Мечтана почивка в 5 стъпки: The Five Elements Hotel

Когато градусите паднат и планината се облече в тишина, желанието за топлина и покой става неизбежно. Сред приказната Рила, в любимата Сапарева баня, се издига място, известно с лечебната си вода и чист въздух -The Five Elements Hotel. Както името подсказва, това е един малък свят, комбиниращ петте елемента - огън, земя, вода, въздух и пространство, за да предложи на гостите си мечтана почивка за тялото и ума. Хотелът разполага със 61 двойни и 14 екзекютив стаи, както и с 5 просторни апартамента. Изборът е изцяло ваш, а спокойствието - гарантирано. Детайлите и интериорът на помещенията са вдъхновени от природата, а гледката към планината напомня, че истинският лукс се крие в шепота на върховете. За съвременните пътешественици е осигурена и зарядна станция за електромобили - защото тук комфортът следва грижата за бъдещето.

СПА център “Джала” безспорно е най-сияйното бижу в короната на The Five Elements Hotel. Тук времето се разтваря в аромат на етерични масла, в отражението на меката светлина по стените и в спокойните стъпки стъпки към масажното студио. На ваше разположение са външен и вътрешен басейн, пет джакузита, три горещи топила, сауни и парни бани с различни температури. И както вече споменахме, минералната вода на Сапарева баня, прочута със своите лековити свойства, действа благотворно при натоварване, болки в ставите и умора. А квалифицираните рехабилитатори винаги са насреща, за да ви предоставят мануални терапии и хидротерапии, насочени към пълно физическо и емоционално възстановяване. След процедурите, усещането е сякаш се събуждаме от красив сън - щастливи, отпочинали и заредени с нова енергия. А в случай, че търсите доза движение, хотелът се гордее с модерна фитнес зала с гледка към планината. И тъй като екипът на The Five Elements Hotel се грижи за всички, най-малките гости могат да се насладят на детска стая за игра, външна площадка, настолни игри и уроци по плуване.

Гастрономията в комплекса е не по-малко специална. Основният ресторант „Теджас“ предлага закуска и вечеря, включени в нощувката, както и а ла карт обяд, комбиниран с изкусителни местни вина. Ресторант „Котвата“ пък очарова с традиционни български ястия, приготвени със сезонни продукти и обилно подправени с вкус и емоция. А всеки петък и събота, от октомври до юни, гостите се радват на музика на живо, изпълваща вечерите с нестихващо настроение. Не можем да пропуснем и лоби бар „Акаш“ - идеален за предстоящите месеци с топлата си камина и елегантно пиано.

Хотелът посреща и разнообразни събития и тържества в просторната конферентна зала „Велизарий“, разполагаща с 200 места и модерно оборудване. А за предстоящите празници - специален тридневен новогодишен пакет с изискано меню, жива музика и вълшебна атмосфера.

Сапарева баня, ул. “Германия 36”

0707 22 155

https://thefiveelementshotel.com/