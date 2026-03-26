Силвена Роу се завърна в Пловдив с първа изява за годината и авторско меню за EDEN

След месеци престой в Дубай и дълга пауза от професионални участия, шеф Силвена Роу се завърна на кулинарната сцена със специално авторско меню, което представя в ресторант EDEN в Пловдив. Това е първата ѝ професионална изява за 2026 година и едно от редките ѝ участия, тъй като самата тя не крие, че подбира внимателно местата и проектите, в които се включва.

Участието ѝ е част от специалната брънч селекция на ресторанта, като менюто ѝ се предлага всяка неделя в рамките на формата „Sunday Signature Brunch“. На 22 март шеф Роу беше лично в ресторанта, а на 29 март предстои второто ѝ гостуване. Менюто е създадено по нейната философия Eat well, live long - начин на приготвяне, в който вкусът, балансът и вниманието към продукта вървят заедно и превръщат храната в част от цялостен начин на живот.

Не е случайно, че именно EDEN е мястото, което шеф Роу избира за първата си поява тази година. Ресторантът получи отличието „Ресторант на годината“ и бързо се наложи като едно от местата с най-високи стандарти в страната за авторска кухня, подбрана атмосфера и публика, която търси повече от обикновена вечеря. Именно такава среда е важна за шеф Роу, която рядко се включва в събития, освен ако не усеща, че може да работи с екип, който споделя отношение към детайла, продукта и цялостното преживяване. В публикации в социалните си профили тя неколкократно сподели за гостуването, като подчерта, менюто е разработено съвместно с екипа на EDEN, към чийто професионализъм тя открито изразява уважение.

Подобни формати отдавна са част от градската култура в големите европейски столици, а в Пловдив започват да се налагат все по-осезаемо през последните месеци. Именно EDEN развива последователно идеята за неделния брънч като авторско гастрономическо преживяване с гост-готвачи и специални менюта, а интересът към събитията показва, че форматът вече се превръща в нов навик за градската публика. Местата за отделните издания често се резервират седмици предварително, а неделята все по-често се превръща във време за срещи, вкус и по-бавен ритъм, вместо просто в край на уикенда.