Ще й излезе скъпо: Пицула с прогноза за провала на Сърбия за ЕС

Докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула заяви, че Белград е отворил последната преговорна глава преди четири години, но оттогава страната не е в стагнация, а е регресирала, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на интервю на Пицула в предаването "Нова Дан" по телевизия N1. По думите му задържането на средства е единственият инструмент, с който да се изпрати сериозно послание към Белград на Вучич.

„Езикът на икономиката е този, който може и трябва да предупреди Сърбия, че това не е просто въпрос на отношения с пространство, основано на определени ценности, но и с основния ѝ икономически партньор. Не съм сигурен, че властите там искат да го чуят по начина, по който биха го чули в Брюксел“, каза той.

Има причина Додик да се радва

Тонино Пицула оцени, че „прословутият Милорад Додик има причина да се радва“ от напускането на върховния представител за Босна и Херцеговина Кристиан Шмидт.

Той посочи, че мандатът на Шмидт бележи развитието на вътрешните съдебни институции, като съдилищата започват да действат по-решително в защита на конституционния ред на Босна и Херцеговина.

Припомняме, че за нарушение на конституцията именно Додик беше отстранен като президент на Република Сръбска.

Пицула добави, че предстои да се види дали напускането на Шмит ще допринесе за успокояване на ситуацията, в което той лично се съмнява, или дали „ще се отвори друга позиция с негативно въздействие върху политическите развития в тази страна“.

„Не искам да бъда циничен, но очевидно има правомощия, по-силни от тези в Бон, които се използват от Службата на върховния представител. Правомощията на Вашингтон са много по-силни в момента", посочи той.