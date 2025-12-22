Безплатно паркиране за празниците в Русе

До края на януари 2026 г. паркингите в Русе ще приемат плащания в брой само в български лева. Опцията за плащане с единната европейска валута се предвижда да бъде активирана през февруари 2026 г.

Русенци и гости на града могат да използват алтернативни методи за плащане – чрез SMS, банкови карти или безплатното мобилно приложение „PayPark", достъпно в App Store и Google Play.

Община Русе напомня, че паркирането в града ще бъде безплатно по време на предстоящите празнични дни от 24 до 28 декември и от 31 декември до 5 януари.