Цената на петрола скочи още заради тръбопровода на Саудитска Арабия, заобикалящ Ормуз

Цените на суровия петрол се качиха още нагоре в началото на новата седмица, след като Саудитска Арабия затвори своя ключов нефтопровод, който заобикаля Ормузкия проток. Дронове, изстреляни от Ирак, повредиха нефтопровода „Изток-Запад“ в четвъртък, принуждавайки саудитското правителство да затвори ключовата артерия за петрол. Рияд не е разкрил колко сериозни са повредите по нефтопровода, нито колко дълго той ще остане затворен.

Цените

Сортът „Брент“, който е международен еталон и е референтен за Европа, се търгува с 2,29 долара по-високо – на цена от 106,90 долара за барел към 9:00 ч. българско време на 14 септември.

Фючърсите на американския сорт WTI отбелязаха ръст от 2,39 долара до 102,44 долара за барел към 9:00 ч. българско време.

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Satellite images show heavy damage to a pumping station on Saudi Arabia’s East-West oil pipeline after a drone attack, threatening exports equivalent to about 4% of global oil supply.



The pipeline normally carries around 4 million barrels a day to the Red Sea, bypassing the… pic.twitter.com/WBBhw4WFIL — Clash Report (@clashreport) September 14, 2026

Факторите

Дипломатическа среща между Иран и арабските държави от Персийския залив за обсъждане на ситуацията в Ормуз, първоначално насрочена за понеделник в Оман, беше внезапно отложена след атаката срещу нефтопровода.

„В интерес на постигането на консенсус регионалната среща, насрочена за утре (днес - бел. ред.) в Салала, беше отложена“, заяви в неделя министърът на външните работи на Оман Бадр Албусаиди в публикация в социалните мрежи. „Ние оставаме ангажирани с насърчаването на диалог, който подкрепя стабилността и трайното сътрудничество в нашия регион".

Ситуацията със сигурността в Ормуз остава нестабилна, като според Центъра за морски търговски операции на Обединеното кралство в неделя е бил нападнат още един танкер, което е довело до силен пожар на борда му.

Снимка: Saudi Aramco

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Що се отнася до саудитския нефтопровод, който може да пренася 7 милиона барела на ден, той изигра ключова роля за облекчаване на сериозните прекъсвания в доставките на петрол, предизвикани от войната в Иран. Тръбата пресича кралството от изток на запад, свързвайки нефтодобивните му региони в близост до Персийския залив с експортните терминали по крайбрежието на Червено море.

Саудитците разчитат на нефтопровода, за да пренасочат износа на суров петрол извън Персийския залив, докато Иран и САЩ се борят за контрол над пролива Ормуз. Нефтопроводът изигра по-важна роля за стабилизирането на петролните пазари, отколкото масивното освобождаване на стратегически резерви, водено от Съединените щати, заяви главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насер по време на телеконференцията за финансовите резултати на компанията през август, припомня CNBC.

През последните дни Саудитска Арабия е изправена пред ескалиращи атаки от страна на въоръжени групи, съюзници на Иран. В началото на миналата седмица хути в Йемен нанесоха удари по енергийни съоръжения и други граждански обекти в кралството, като раниха над 70 души, според саудитските държавни медии.

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В същото време хутите - йеменските бунтовници, подкрепяни от Иран, които обявиха война на Саудитска Арабия, - превзеха стратегическия остров Перим в пролива Баб ел-Мандеб, след като преди това завзеха пристанищния град Мока на западния бряг на Йемен. Тези напредъци биха дали на бунтовниците по-силна позиция да прекъснат потоците на петрол през пролива Баб ел-Мандеб, който свързва южната част на Червено море със световните пазари.

През юли хутите обявиха "морско ембарго" срещу Саудитска Арабия. Рияд твърдо подкрепя правителствените сили в Йемен срещу бунтовниците.

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