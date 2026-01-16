Фирмите за зимно поддържане осигуряват проходимост на уличната и междуселищната мрежа в Русе

Във връзка със снеговалежа през днешния ден и понижените температури на територията на община Русе е въведена организация за непрекъснато почистване и обработка на пътната мрежа. Дейностите се изпълняват в координация между общинската администрация и фирмите, ангажирани със зимното поддържане, с приоритет към основните улични направления и осигуряването на безопасно придвижване.

Към момента почистването и обработката срещу заледяване се извършват без прекъсване. „Консорциум Еко Русе Груп“ ДЗЗД работи с 13 специализирани машини по основните пътни артерии. Фирма „Берус“ е извършвала дейности по общинската пътна мрежа в ранните сутрешни часове и продължава работа и към момента с 6 машини. Екипите на „Пътинженеринг“ обработват входно-изходните точки на града с 19 комбинирани машини, както и участъци от пътната мрежа на територията на областта. ОП „Паркстрой“ обработва централната градска част с три специализирани машини.

Градският транспорт се движи по утвърдените си разписания. Поради навявания автобусни линии №10 и №15 временно не достигат крайните си спирки. Проблемните зони се обработват, като се работи за възможно най-бързото възстановяване на нормалното движение.

Към настоящия момент няма постъпили сигнали за населени места на територията на община Русе без електрозахранване или водоподаване.

По данни на метеорологичната служба вятърът е със скорост 8 м/секунда, като до края на деня се очаква спиране на снеговалежа и понижение на температурите до между минус 7 и минус 10 градуса.

През събота и в следващите дни не се прогнозират съществени валежи. В неделя се очаква умерен до силен северен вятър, с продължаващо нахлуване на студен въздух и слаби снеговалежи, а минималните температури ще се понижат до около минус 11 градуса. В началото на следващата седмица са възможни периоди с временни увеличения на облачността, отслабване на вятъра и леко повишение на дневните температури, като на места е възможно намалена видимост. От НИМХ предупреждават за сериозно понижение на температурите до края на седмицата до около минус 13-14 градуса.

Община Русе призовава гражданите да планират внимателно пътуванията си, да се движат със съобразена скорост и да използват автомобили, оборудвани за зимни условия. Пешеходците следва да бъдат внимателни при придвижване, особено в участъци с риск от заледяване.