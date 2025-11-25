Заради валежи: Опасност от преливане на реки на Балканите

Съществува риск от преливане на реки на Балканите и по-конкретно на територията на Босна и Херцеговина, предупреди федералният хидрометеорологичен институт на страната. Оопасността е важи за днес и за следващите дни. Най-вече предупрежденията се отнасят до река Неретва и нейните притоци, но и в бюлетина на института се споменават и други реки. Според института съществува още риск от наводнения, порои и свлачища, предаде хърватската медия "Индекс".

Причината

Причината са обилните валежи, които се очакват през следващите два дни. Издадено е оранжево предупреждение, тъй като се очакват валежи от 50 до 80 литра на квадратен метър, а на места и над 100 литра.

Реките с най-голям риск

Най-голям риск е за река Шуица в басейна на Цетина, Требижат и притоците на долното течение на Неретва. Специален акцент е поставен върху река Лищица, където се очаква най-силно покачване на водните нива.

Поради вече високите водни нива на реките и по-малките притоци, съществува сериозен риск от преливане на водни течения, наводнения, порои и свлачища.

Федералният хидрометеорологичен институт предупреждава, че най-голямо количество валежи се очаква утре и вдругиден, а пикът на водната вълна се прогнозира за вдругиден.

Препоръчва се максимална предпазливост в районите по поречието на реките и басейните на Адриатическо море. ОЩЕ: Внезапно наводнение в Албания: Жена загина, а стотици бяха евакуирани