Европейската комисия препоръча България да премахне плоския данък

Европейската комисия отправя препоръка към България да направи преглед на действащия плосък данък от 10%, като обръща внимание, че липсата на необлагаем минимум увеличава данъчната тежест върху домакинствата с по-ниски доходи. Това е сред основните изводи в най-новия доклад на Комисията, който анализира състоянието на публичните финанси, икономическите рискове и структурните предизвикателства пред страната.

Според Брюксел данъчните приходи в България продължават да бъдат под средните нива за Европейския съюз, а делът на сивата икономика остава сред най-високите в Общността. По оценка на Комисията именно големият неформален сектор ограничава възможностите за увеличаване на бюджетните приходи.

"България е изправена пред двойно предизвикателство - да гарантира устойчивостта на публичните финанси и едновременно с това да подобри справедливостта и ефективността на данъчната си система", се посочва в документа. Още: МВФ към България: Махнете плоския данък, следете внимателно ипотечния пазар

Европейската комисия настоява за по-добра събираемост на данъците, по-ефективни мерки срещу укриването на доходи и по-активно управление на просрочените задължения към държавата.

В доклада се отбелязва още, че през последните години държавните разходи са нараснали значително, особено при пенсиите и възнагражденията в публичния сектор. Според Комисията увеличенията често са били финансирани чрез временни решения вместо чрез дългосрочни структурни мерки, което създава допълнителни рискове за фискалната стабилност.

"През последните години публичните разходи са нараснали, особено за пенсии и заплати в държавния сектор. Често тези увеличения са финансирани чрез краткосрочни или временни мерки, а не чрез устойчиви структурни решения. Това намалява предвидимостта на фискалната политика и увеличава рисковете за бюджета. В бъдеще демографските процеси ще оказват все по-силен натиск", посочва Комисията.

Брюксел предупреждава, че без навременни реформи България може да се сблъска с нарастващ бюджетен дефицит, увеличаващ се държавен дълг и задълбочаващи се структурни проблеми. Още: Трябва ли България да отмени плоския данък: Анализ на Фискалния съвет

Сред дългосрочните рискове са посочени застаряването на населението, растящите разходи за пенсии и здравеопазване, както и необходимостта от по-големи инвестиции в отбраната. Според прогнозите държавният дълг на страната може да надхвърли 35% от брутния вътрешен продукт до 2027 г.

Критики са отправени и към работата на държавната администрация. Според оценката на Европейската комисия институциите продължават да изпитват затруднения заради недостиг на квалифицирани кадри, ограничен административен капацитет и недостатъчна координация между отделните структури.

Особено сериозни предизвикателства се наблюдават на местно ниво, където общините срещат трудности както при усвояването на европейски средства, така и при привличането и задържането на експертни кадри.

Комисията препоръчва ускоряване на процесите по дигитализация, намаляване на административната тежест и подобряване на обмена на информация между институциите. Според доклада електронните услуги все още не отговарят в достатъчна степен на нуждите на гражданите и бизнеса. Още: Любомир Каримански: Философията на плоския данък все още работи и има какво да се използва от нея

Сред акцентите е и темата за борбата с корупцията. Брюксел отбелязва, че България все още не демонстрира достатъчно убедителни резултати по дела за корупция по високите етажи на властта.

Докладът посочва и слабости в работата на антикорупционните органи, проблеми в съдебната система, както и продължаващи рискове при обществените поръчки, включително процедури с ограничена конкуренция и директни възлагания.

Общата оценка на Европейската комисия е, че страната се нуждае от по-дълбоки реформи в публичните финанси, държавната администрация и контролните механизми. Според Брюксел липсата на подобни промени би довела до засилване на натиска върху бюджета и до допълнително отслабване на общественото доверие в институциите.