Езеро в САЩ издава мистериозни звуци от 300 години: Учените най-накрая откриха причината

В продължение на повече от три века мистериозните звуци на езерото Сенека са породили множество легенди, докато изследователите не са открили истинската причина за тях. Според учените източникът на звуците са мощни емисии на метан от дъното на езерото, според Indian Defence Review.

Мистерията с езерото Сенека в щата Ню Йорк

Езерото Сенека в щата Ню Йорк отдавна е известно с мистериозните си експлозии, които местните жители наричат ​​„оръдия на Сенека“ или „барабани на Сенека“. Записани още през 18 век, звуците наподобяват тежък артилерийски огън и са толкова силни, че понякога са се чували далеч отвъд езерото.

Езеро в Канада изчезна: Какво се случи с него?

В продължение на стотици години произходът на мистериозните звуци оставал неизвестен. Местното племе Сенека ги е смятало за глас на Великия Дух, докато по-късните заселници са свързвали тътенът с призраците на воини или свръхестествени явления.

С течение на времето се появиха по-модерни теории, вариращи от падането на извънземни кораби до тайни военни тестове. Нито една от тях обаче нямаше реални доказателства.

Учени откриха отговора, който ги вълнува, на дъното на езерото. Изследването е извършено от учени от Колежа по екологични науки и лесовъдство към SUNY и Университета Корнел. По време на сонарно проучване на езерото, учените са открили 144 големи кратера на дъното му, всеки с дълбочина приблизително девет метра и диаметър до 120 метра.

По-нататъшен анализ на пробите от вода и седименти разкрива наличието на значителни запаси от метан и други газове под дъното на резервоара.

Как се случват „оръдейните изстрели"? Според изследователите, метанът постепенно се натрупва под седиментни скали и след това внезапно избухва поради налягане.

По време на такива емисии се образуват големи газови мехурчета, които се издигат на повърхността и експлодират с достатъчна сила, за да създадат мощни ударни вълни. Те се възприемат като оръдия. Откритите кратери са следи от подобни газови изригвания.

Снимката е илюстративна

Характеристиките на езерото усилват ефекта на мистериозните звуци. Езерото Сенека е най-дълбокото от езерата Фингър, достигайки максимална дълбочина от близо 190 метра и побирайки приблизително 4,2 трилиона галона вода. Учените смятат, че формата и дълбочината на резервоара действат като естествен резонатор, усилвайки звука и позволявайки му да се разпространява на дълги разстояния.

Изследователите отбелязват, че откритието е важно не само за разрешаването на местна легенда. Изучаването на натрупването на метан в подобни езера помага за по-доброто разбиране на емисиите на парникови газове и потенциалните рискове за населението в други региони на света.

Въпреки това, за разлика от някои езера, където емисиите на газове могат да представляват опасност, оръдията Сенека не представляват заплаха за хората. Освен това, съобщенията за мистериозни експлозии забележимо са намалели през последните години.

Междувременно учените съобщиха, че езерото Туларе се появи отново в централна Калифорния, за което се смяташе, че е изчезнало повече от 130 години. Някога най-голямото сладководно езеро на запад от река Мисисипи, то постепенно пресъхна в края на 19 век поради мащабното напояване в селското стопанство и реконструкцията на водните системи в долината Сан Хоакин.

През 2023 г., след рекордни снеговалежи и дъждове в Калифорния, топящата се вода отново наводни бившето езеро. Водата покри десетки хиляди хектари, налагайки укрепването на дигите близо до град Коркоран и причинявайки значителни щети на местните фермери.

В пика на наводнението площта на резервоара надхвърляше 40 000 хектара, което на практика означаваше временно „прераждане“ на езерото.

За местното население Тачи Йокут, завръщането на водата е било символично събитие – те са могли да възобновят някои от традиционните си методи за риболов и да извършват духовни церемонии.

През втората половина на 19-ти век езерото се простира на повече от 160 километра дължина и почти 50 километра ширина. То е осигурявало транспортни пътища и е поддържало местните екосистеми, докато земите не започнали да се пресушават за земеделие.

До 1890 г. резервоарът на практика е изчезнал, а предишното му дъно се е превърнало в земеделска земя с обширна мрежа от канали.

Прочетете също: Кой е единственият град в Европа, който е израснал около огромно вулканично езеро

Снимката е илюстративна



