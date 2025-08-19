Община Русе стартира втора сесия за прием на документи по Програма „Асистирана репродукция“

Община Русе организира втора сесия за прием на документи по Програма „Асистирана репродукция“ за 2025 година. Приемът ще се проведе в периода от 1 до 30 септември и има за цел да подпомогне семейства и двойки с репродуктивни проблеми чрез предоставяне на финансова подкрепа за изследвания и процедури, които не се покриват от Националната здравноосигурителна каса.

За програмата могат да кандидатстват жители на община Русе с постоянен или настоящ адрес най-малко от три години, които са в брак или във фактическо съжителство и могат да представят медицинска документация, удостоверяваща наличие на репродуктивни проблеми. Двойките не трябва да са били подпомагани по програмата в рамките на текущата година, а максималният брой финансирания за едно семейство не може да надхвърля три.

Програмата осигурява средства за рутинни изследвания, необходими при подготовка за асистирана репродукция, като спермограма, тестове за инфекции и генетични изследвания, като максималният размер на помощта в този случай е 600 лв. Освен това се предоставя финансова подкрепа и за различни процедури по асистирана репродукция, сред които инсеминация, инвитро оплождане, биопсии и ембриотрансфер, като сумите варират от 800 до 2700 лв. в зависимост от вида на процедурата. Средствата се отпускат срещу представяне на фактури за реално извършени разходи и медицински документи от специализирани клиники.

Необходимите заявления и декларации за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Русе или получени на място в Информационния център на пл. „Свобода“ 6. Постъпилите заявления ще бъдат разгледани от комисия, като в триседмичен срок след приключване на приема, кандидатите ще бъдат уведомени дали са одобрени.

За допълнителна информация гражданите могат да се обръщат към отдел „Здравни дейности“ на ул. „Черно море“ 2, стаи 32 и 36, както и на телефони 082/881 609, 082/881 610 и 0885/397 831.