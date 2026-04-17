Пролетният панаир в Русе и тази година ще предложи модерни атракциони и богата концертна програма

От 23 април до 3 май в Парка на младежта в Русе ще се проведе традиционният Пролетен панаир. Събитието, организирано от „Общински пазари“ съвместно с Община Русе, ще предложи разнообразна програма и модерни атракциони. Въпреки по-краткия срок спрямо предходни издания, организацията е съобразена с осигуряване на пълноценно преживяване за посетителите.

Пространството в Парка на младежта ще бъде организирано в две основни зони. По протежението на алея „Младост“ ще бъде разположена атракционната част с разнообразие от съоръжения и люлки – както традиционни, така и нови предложения. Втората зона ще бъде обособена за отдих и забавления със сцена за концерти, заведения за хранене и места за сядане под голяма шатра, разположена на площ от около половин декар. Работното време на атракционите ще е до 23 ч., като ще се спазват изискванията за допустими нива на шум.

Тази година цените на билетите за съоръженията ще бъдат на нивата от предходната година или по-ниски. Организаторите поставят акцент върху сигурността, като всички съоръжения са преминали необходимите технически проверки и отговарят на действащите изисквания.

Панаирът ще предложи и музикална програма с концерти с начален час 20:00 ч., при свободен вход. На сцената ще се изявят „Dim4ou“ на 24 април, Fyre и Theo на 25 април, Славка Калчева на 1 май и рок група „Елит“ на 2 май, като програмата е насочена към различни възрастови групи и музикални предпочитания.

Организацията на събитието включва и всички необходими мерки за сигурност и комфорт на посетителите. Осигурена е денонощна охрана за поддържане на обществения ред, като ще бъдат разположени достатъчен брой преместваеми санитарни възли, отговарящи на хигиенните изисквания. Предвидени са и дейности по почистване на територията на панаира, както по време на неговото провеждане, така и след приключването му.