На метри от театъра: Дърво падна в парка “Заимов“

08 април 2026, 12:59 часа
Снимка: БГНЕС
Няколко инцидента с паднали дървета са станали в София днес заради силния вятър, предаде БГНЕС. 

Първият е за паднало дърво върху паркиран автомобил в района на улица Димитър Трайкович, близо до улица Владайска, непосредствено до Министерството на земеделието и храните

Втори сигнал е подаден за дърво, срутило се върху кола на паркинг до парка Заимов в близост до сградата на театър "Зад канала"

За днес в столицата е обявен жълт код за силен вятър. От Столична община призовават да се премахнат опасни предмети от балкони и прозорци, а строителите да укрепят добре оградите на строителните обекти.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
жълт код паднало дърво силен вятър паднали дървета
