"Мадрид винаги се завръща": Арбелоа нападна двойния стандарт в Испания и обяви пълна подкрепа за управлението на Перес

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори пред медиите в традиционната пресконференция преди следващия шампионатен мач на тима срещу Овиедо. Двубоят от Ла Лига ще се играе в четвъртък вечер от 22:30 часа на “Сантиаго Бернабеу” Освен за подготовката на отбора и състоянието на футболистите, Арбелоа бе попитан и за последната изява на президента на клуба - Флорентино Перес. Темата логично привлече вниманието на журналистите, след като думите на Перес предизвикаха широк отзвук в Испания.

"Ла Лига вече ни се изплъзна, но поемаме отговорността да играем пред нашите фенове. Трябва да покажем, че заслужаваме да носим тази емблема. Винаги съм казвал, че Реал Мадрид е по-силен, когато феновете и отборът са едно цяло. Така е било през цялата история – ние сме семейство. Винаги се завръщаме, Мадрид винаги се завръща. Изискванията са огромни, никога не се задоволяваме. Загубите болят – повече, отколкото в други клубове. Отново ще печелим с подкрепата на нашите привърженици. Има двоен стандарт, винаги го е имало. Ние сме без трофей от две години, а други са без титли много по-дълго. Колко клуба са спечелили толкова Шампионски лиги, колкото имаме ние? И въпреки това стабилността на клуба се поставя под въпрос. Но членовете на клуба не са глупави – те разбират и ги боли от това отношение", започна специалистът.

"Не съм тук, за да коментирам пресконференцията на президента. Всеки мадридист е съгласен, че трябва да защитава интересите на Реал. Към нас се отнасят различно от всеки друг клуб в света. Наясно сме с изискванията, а ако този клуб има една истинска сила, това са неговите членове. Никой няма да ни казва как да мислим, какви трябва да бъдем или как да действаме. Всички знаем какво се е случвало в продължение на 20 години – поне това, което знаем. Може да има и неща, които не знаем. Би било добре случаят "Негрейра" да бъде разрешен. Очевидно е, че това не е законно и няма смисъл за хората, които са част от футбола. Изглежда невероятно, че само футболът защитава законността. Това е чувство, което споделяме всички мадридисти", допълни Арбелоа.

"Мбапе? Ще видим дали днес ще успее да завърши тренировката. Вчера го направи. Ако е готов и успее да я изкара докрай, със сигурност ще получи минути, за да покаже отдадеността си към клуба и въпреки тези четири картона да се опита да играе в оставащите три двубоя", сподели той.

"Разбирам съмненията за моето бъдеще, и аз бих задавал същите въпроси, ако бях на ваше място. Но философията ми е да не гледам себе си, а това кое е най-добро за Мадрид. Познавам Реал Мадрид и без Флорентино. Знам какъв беше клубът преди неговото идване и знам какъв беше през тези 26 години. Избирам тези 26 години. Феновете на Мадрид осъзнаха какво направи Флорентино, отвъд титлите. Ако има човек, способен да обърне тази ситуация, това е Флорентино Перес", завърши треньорът.

