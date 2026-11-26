Сдружение „Център Динамика“, Зонта Интернешънъл – Русе и Сороптимист Интернешънъл – Русе дадоха начало на кампанията „Право на живот без насилие! Край на безнаказаността!“. Откриването се състоя във „Фабрика Култура“ и събра представители на институции, съдебната система, неправителствени организации, ученици и граждани. Инициативата е част от международните 16 дни на активност срещу насилието, основано на пола, които продължават до 10 декември – Световния ден на човешките права.

„Насилието над жени и момичета е проблем, който не бива да оставя никого безразличен. Необходимо е да възпитаваме нетърпимост към всяка форма на насилие и да говорим открито за него, защото промяната започва от отношението ни към другия и от смелостта да не подминаваме чуждата болка. Всяка жена трябва да има право да живее спокойно, свободно и без страх“, заяви заместник-кметът на Община Русе Димитър Недев.

Тазгодишната кампания поставя специален акцент върху дигиталното насилие – онлайн тормоза, киберследенето, разпространението на интимни изображения без съгласие и манипулираните видеоматериали, създадени с изкуствен интелект. Основното послание е „Насилието не е личен въпрос. Мълчанието не е решение.“

В откриването участваха директорът на ОД на МВР – Русе старши комисар Петър Ванев, председателят на Окръжен съд – Русе Николинка Чокоева, заместник-окръжният прокурор Мирослав Маринов, представители на МВР - Русе. Ученици от ПГТ „Иван П. Павлов“ представиха пърформанса „Свободна да бъда“, а младежи от АЕГ „Гео Милев“, МГ „Баба Тонка“, СУ „Йордан Йовков“ и ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ отправиха свои послания срещу насилието. Присъстващите видяха и видеото „#ОСМИЯТЦВЯТ“ на Театрална компания „Патиланци“.

По време на откриването бяха представени и данни за случаите на домашно насилие в региона. До 31 октомври ОД на МВР – Русе е реагирала на 458 сигнала за домашно насилие. Според информация на Районния съд в Русе годишно се разглеждат около 130 дела по Закона за защита от домашното насилие, като близо 90% от молбите за защита са подадени от жени.

Кампанията е част от проекта „Право на сигурност“ на Сдружение „Център Динамика“ и Клуб „Отворено общество“ – Русе. Сред основните му цели е изграждането на областен координационен механизъм, който да осигури по-добро взаимодействие между институциите и по-бърз достъп на пострадалите до помощ и защита. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Български фонд за жените и Европейския съюз по програма „Ценности“.

В следващите дни програмата продължава с образователни и дискусионни срещи. На 26 ноември от 14:30 ч. в ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“ ще се проведе конкурс за постери, рисунки и презентации по темата за насилието, основано на пола. На 30 ноември от 14 ч. в Университетската библиотека на Русенския университет „Ангел Кънчев“, зала 2Г.208, студенти от специалностите „Социални дейности“, „Социална педагогика“ и „Право“ ще участват в дискусията „Три специалности, една мисия – Право на живот без насилие!“.

На 2 декември от 13 ч. в Окръжния съд магистрати ще разговарят с ученици от професионалната паралелка „Съдебна администрация“ на СУ „Йордан Йовков“ по темата „Насилието не е личен въпрос. Мълчанието не е решение.“ Заключителното събитие ще се състои на 10 декември от 15 ч. в АЕГ „Гео Милев“. В него ще се включат ученици от Английската гимназия, МГ „Баба Тонка“ и СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ с отворен дебат за необходимите промени в законодателството и обществените практики за гарантиране на правосъдие, защита и подкрепа за жените и момичетата, пострадали от насилие.

Кампанията се реализира с участието на Клуб „Отворено общество“ – Русе, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Окръжен съд – Русе, ОД на МВР – Русе и „Фабрика Култура“, с подкрепата на пет русенски училища, доброволци и граждани.