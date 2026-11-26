Над 800 участници се очаква да се включат в тазгодишното издание на традиционното Коледно надиграване, организирано от Община Русе. Събитието ще се проведе на 12 декември /събота/ от 14 часа в зала „Арена“ за трета поредна година.

В състезателната програма до момента са заявили участие 25 танцови двойки в трите възрастови категории. При най-малките, от I до IV клас, ще се състезават 13 двойки, във възрастовата група от V до VIII клас – 7, а при учениците от IX до XII клас – 5 двойки. Продължава набирането на участници и в категорията 18+.

Богата концертна програма ще събере на сцената танцьори от детско-юношеските ансамбли „Зорница“, „Здравец“ и „Русчуклийче“, ФТС „Зора“, ФТК „Елбетица“, ФТТ „Найден Киров“ и ансамбъл „Хармония“. В празника ще се включат и танцовите клубове „Играорци“, „Родолюбец“, „Нашенци“, „Мегданъ“, „Орисия“, „Жълтица“ и „Фламинг Етно“, танцов състав „Възраждане“ при Съюза на пенсионерите – регион Русе, както и „Златният клас“ на Ирена Йорданова.

След конкурса за Мис и Мистър танц публиката ще има възможност да се наслади на изпълненията на народната певица Петя Панева и Бендът на България. Водещ на събитието ще бъде проф. Живко Жечев.

По традиция ФТТ „Найден Киров“ ще връчи специална награда на името на създателя на ансамбъла – изтъкнатия хореограф Иван Донев. Отличието включва плакет и грамота. Наградите в Коледното надиграване са осигурени от Община Русе и „Общински пазари“.