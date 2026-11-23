Броени дни остават до дългоочакваното гостуване на D2 в Русе. На 25 ноември (сряда) от 19:00 ч. в Канев Център легендарната българска рок група ще излезе пред русенската публика в рамките на националното си турне "100 години TOUR", което събира отново музикантите в оригиналния им състав.

Вечерта обещава да бъде още по-специална и емоционална за публиката в крайдунавския град, тъй като концертът ще бъде открит от 13-годишния русенски талант Кристиян Илков. Кристиян е един от най-обещаващите млади рок гласове на България – носител на над 80 награди от музикални конкурси, сред които Гран при на международния фестивал "Сребърна Янтра" и "Microfono d’Oro" в Италия. Само преди броени месеци младият изпълнител впечатли родната публика, след като пя на една сцена със световноизвестния рок вокалист Джо Лин Търнър по негова лична покана.

Кулминацията на вечерта в Канев Център ще дойде на самия финал, когато Кристиян Илков и Дичо ще излязат заедно на сцената за специално дуетно изпълнение на една от най-обичаните и въздействащи песни на D2 – "Тук и сега". Жестът е символичен мост между поколенията в българския рок и продължава мисията на D2 да подкрепя млади български таланти.

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След препълнените европейски зали и разпродадения концерт в София, D2 ще представи на живо и пред публиката в Русе златните хитове, превърнали се в саундтрак на няколко поколения, сред които "Ледено момиче", "100 години", "Аз и ти", "Някой ден" и "Нямаше кой да ни каже".

Билети за концерта в крайдунавския град могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и касата на Канев Център. Организатор е Event Masters.

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